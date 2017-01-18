Илюмжинов: Четыре страны заинтересованы в проведении матча за шахматную корону

Действующим чемпионом мира является Магнус Карлсен. Норвежец в ноябре 2016 года на тай-брейке в Нью-Йорке победил в рапиде россиянина Сергея Карякина со счетом 3:1 (матч в классические шахматы завершился вничью — 6:6). Следующий матч за мировое первенство планируется провести в ноябре 2018 года. Соперником Карлсена станет победитель турнира претендентов, который пройдет в начале 2018 года.

«Мы сейчас ведем переговоры с заинтересованными странами, но тендер на организацию матча еще не проводили, — сказал в телефонном разговоре Илюмжинов. — Интерес к проведению турнира проявляют бизнесмены из Сингапура и Японии, а также представители Таиланда и Норвегии. Решение о проведении тендера будет принято или на президентском совете FIDE, который пройдет в марте, или на следующем заседании совета. Пока официальных заявок не подано, но мы уже вошли в стадию переговоров».

«В конце февраля я планирую совершить визиты в Японию, Сингапур и Таиланд, чтобы обсудить ситуацию на месте, — добавил собеседник агентства. — И меня также пригласили посетить Норвегию. Интерес к проведению матча за звание чемпиона мира большой, думаю, решение будет принято не позднее сентября нынешнего года».