Шахматист Эльянов единолично лидирует в супертурнире в Вейк-ан-Зее

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Гроссмейстер Павел Эльянов продолжает удерживать лидерство на шахматном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее. Несмотря на победы своих ближайших конкурентов Магнуса Карлсена и Уэсли Со, украинец смог довести до победы непростую партию с индийцем Башкараном Адхибаном.

Карлсен заставил сдаться своего молодого соперника 17-летнего китайца И Вэя уже на 33-м ходу, хотя ничто не предвещало такой быстрой развязки. После 26-го хода белых позиция выглядела примерно равной, но с небольшим преимуществом белых за счет более насыщенного королевского фланга, что в перспективе давало возможность бороться за победу.

Но положение черных нельзя оценить, как проигрышное.

И мало кто мог предположить, что партия завершится через семь ходов. Такое ощущение, что Карлсен подготовил ловушку для своего оппонента и заманил коня на заманчивое поле е4. В этот момент норвежец сыграл 29. b4, закрывая путь к отступлению коня и готовя прорыв пешки на с4, что и произошло ходом спустя. Очевидно, что пешку брать нельзя из-за немедленной потери коня, и китайский шахматист ответил 30. … с5, что стало роковой для него ошибкой.

Последовал размен пешек, и Карлсен получил серьезное преимущество в центре, которое и стало решающим.

Вэй оценил позицию, понял что сопротивляться дальше бесполезно и признал свое поражение в партии.

Уэсли Со затратил на свою победу над Люком ван Вели чуть больше времени, но он играл черными, поэтому пришлось сначала лишить белых стартового преимущества. Определяющим стало решение ван Вели пожертвовать пешкой ради создания опасной проходной, которая дошла до седьмой горизонтали. Однако это нисколько не смущало Со, который получил большое преимущество на ферзевом фланге.

В итоге американец смог нейтрализовать опасную пешку белых и повел свою по вертикали а, чье продвижение уже невозможно было остановить даже ценой потери ладьи.

Уэсли Со одержал вторую победу на турнире и сравнялся с чемпионом мира Карлсеном.

Сергей Карякин, который до начала четвертого тура делил второе место, играл черными против индийца Пенталы Харикришны. Соперники затратили всего лишь 30 ходов для того, чтобы согласиться на ничью. Все попытки добиться какого-либо преимущества не увенчались успехом, и, перейдя в ладейный эндшпиль, шахматисты не стали мучить друг друга.

Позже всех закончил свою партию лидер турнира Эльянов. Он уже знал об исходе всех поединков, и только победа позволяла ему удержать лидерство. В середине партии Эльянов пожертвовал пешкой, создав при этом проходную на вертикали а.

Свое преимущество украинцу удалось реализовать нескоро, однако, разменяв ферзей и выйдя на эндшпиль с однопольными слонами, он добился решающего позиционного перевеса и заставил своего оппонента признать поражение, когда прохождение пешки стало уже неминуемым.

После игры Эльянов заявил, что партия была очень непростой.

«Исход нашего поединка долго оставался неясным.

Мы оба оказывали давление, и все было возможно, — цитирует гроссмейстера официальный сайт турнира.

Россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин смогли черными завершить свои партии вничью против голландца Аниша Гири и армянина Левона Ароняна соответственно. А венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт, который днем ранее едва не огорчил Со, подписал мирный договор с поляком Радославом Войташеком.

Эльянов набрал три с половиной очка и занимает первое место, Карлсен и Со отстают от украинца на пол-очка. По дав с половиной балла набрали Карякин и Харикришна.

Известный российский гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил сильный старт Карлсена и стабильную игру Карякина в начале турнира.

— Итак, в Вейк-ан-Зее наступил первый день отдыха. Кто вам понравился в первой части турнира?

— По результату все очевидно: лидер — Эльянов. Он известный и сильный гроссмейстер, но пока еще не принадлежит к элите мировых шахмат, хотя отчаянно стремится туда прорваться. Последние годы динамика развития у него есть. Эльянов сейчас лидирует, но нужно учесть, что пока он играл с так называемым «хвостом» турнира, то есть теми, кто занимает последние места.

Как в дальнейшем сложится его судьба, будет зависеть от встреч с сильными шахматистами. Я желаю ему удачи, но ему придется очень тяжело.

Что касается качества игры, то сюрприз преподнес Карлсен. Обычно он очень тяжело начинает и разыгрывается где-то к середине. Это было заметно и в матче с Карякиным. А здесь он, наоборот, блестяще стартовал, причем победил ряд принципиальных сложных соперников и, на мой взгляд, он является фаворитом.

Уэсли Со, который буквально ворвался в элиту в последние годы, будет одним из фаворитов.

Именно в таких турнирах, где есть как сильные, так и относительно слабые соперники, он успешно играет с «хвостом» и занимает очень высокие места.

— Что можете сказать про выступление Карякина?

— Он пока немного отстает, но у него есть хорошие шансы продвинуться в дальнейшем. По игре он вполне нормально стартовал. Нельзя сказать, что он показывает что-то выдающееся, но у него сейчас хороший средний уровень игры, и ему есть, за счет чего прибавить.

Я думаю, что Карякин закончит турнир высоко.

В итоге я бы выделил троих: Карлсена, Со и Карякина. Что касается Эльянова, то выиграть турнир ему будет почти невозможно.

— С чем может быть связан неудачный старт Яна Непомнящего?

— Ян — шахматист настроения. Частенько у него бывают завышенные ожидания, и если что-то идет не так, у него ломается и игра, и настроение. Начало у него не сложилось, но полтора очка отражают его игру. Будем надеяться, что день отдыха пойдет ему на пользу. Непомнящему нужно аккуратно подойти к следующему туру, чтобы почувствовать свое состояние, и начать набирать очки по обстоятельствам.

— Дмитрий Андрейкин сыграл четыре партии вничью, причем одну из них он добыл в партии с Карлсеном…

— Он играет как всегда очень прагматично, четко понимает свои возможности и ведет игру по сопернику и по позиции. Что касается партии с Карлсеном, то в каждом поединке бывают моменты, когда позиция внушает опасения. Но здесь можно даже сказать, что Дмитрию немного повезло.

Дело в том, что Карлсен относится к нему с большим уважением, как к очень серьезному сопернику. И в том эпизоде, когда Андрейкину позиция казалась очень опасной, норвежец не решился перегибать палку.

С соперником, к которому он относится менее серьезно, Карлсен мог форсировать игру.

— Мы можем надеяться, что в скором времени Андрейкин поднимется выше в рейтинге и войдет в шахматную элиту?

— У Дмитрия, который проделал за последние годы огромную работу, очень хорошая позиция. Он уже стал опасным соперником, которого боятся. Если он будет играть предприимчиво и хорошо, то и в этом турнире он может показать хороший результат. Он относится к тем шахматистам, которые постоянно работают над собой, и несомненно поднимется выше в рейтинге.

Пятый тур стартует в четверг, 19 января, в 16.00 мск. Участники переедут в Роттердам, где и продолжат борьбу.