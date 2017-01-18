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https://sport.mail.ru/news/chess/28467527/
18 января 2017, 13:20 | Прочие: Шахматы, шашки | «Газета.Ру»

Гроссмейстер Смагин назвал Карслена фаворитом шахматного супертурнира

Вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал ход шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

«Что касается качества игры участников, то сюрприз преподнес Карлсен. Обычно он очень тяжело начинает и разыгрывается где-то к середине. Это было заметно и в матче с Карякиным.

А здесь он, наоборот, блестяще стартовал, причем победил ряд принципиальных сложных соперников, и, на мой взгляд, он является теневым лидером, — сказал Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Кузьминым.
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