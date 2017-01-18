Гроссмейстер Смагин назвал Карслена фаворитом шахматного супертурнира
Вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал ход шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.
«Что касается качества игры участников, то сюрприз преподнес Карлсен. Обычно он очень тяжело начинает и разыгрывается
А здесь он, наоборот, блестяще стартовал, причем победил ряд принципиальных сложных соперников, и, на мой взгляд, он является теневым лидером, — сказал Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Кузьминым.
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