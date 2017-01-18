Президент Молдавии Додон посетил музей шахмат в Москве

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«Я сумел поздравить своего коллегу (Додон является президентом Федерации шахмат Молдавии) с избранием президентом Молдавии. Для нас это очень почетный визит, и мне приятно, что в нашем шахматном клубе, в нашем музее проходят встречи экономической и политической элиты разных стран», — заявил ТАСС Филатов.