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18 января 2017, 12:15 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Президент Молдавии Додон посетил музей шахмат в Москве

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Молдавии Игорь Додон посетил музей шахмат в Москве, который находится на Гоголевском бульваре. Небольшую экскурсию по музею ему провели президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Небольшую экскурсию ему провели президент FIDE Кирсан Илюмжинов глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Увеличить
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«Я сумел поздравить своего коллегу (Додон является президентом Федерации шахмат Молдавии) с избранием президентом Молдавии. Для нас это очень почетный визит, и мне приятно, что в нашем шахматном клубе, в нашем музее проходят встречи экономической и политической элиты разных стран», — заявил ТАСС Филатов.

Филатов напомнил, что Молдавия стала первой страной, которая подписала с Россией соглашение по участию в турнире «Белая ладья». «Именно с Молдавии началось превращение “Белой ладьи” в крупный международный турнир. Сейчас уже много стран-участниц, включая Китай и Израиль. Но первое соглашение было подписано с Молдавией», — добавил собеседник ТАСС.
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