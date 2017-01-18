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18 января 2017, 12:00 | Прочие: Шахматы, шашки | «Газета.Ру»

Президент ФИДЕ Илюмжинов и депутат Госудумы Харсиев подписали Меморандум о сотрудничестве

В понедельник 16 января в Музее шахмат ЦДШ им. Ботвинника президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и депутат Государственной Думы Алихан Харсиев, основатель спортивного клуба «Ади-Ахмад» (с. Троицкое, Республика Ингушетия) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщили «Газете.Ru» в пресс-релизе Российской Шахматной Федерации.

«Цель этого соглашения — повышение шахматной культуры и пропаганда здорового образа жизни среди жителей Ингушетии, внедрение шахматного всеобуча в общеобразовательных школах республики, а также выявление и поддержка сильнейших шахматистов Республики Ингушетия — в частности, чемпиона Европы 2016 года гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

В результате этого соглашения Эрнесто Инаркиев примет участие в серии Гран-при ФИДЕ 2017 года. Соревнования пройдут в Шардже (17—28 февраля), Москве (11—22 мая), Женеве (5—16 июля) и в Пальма-де-Майорке (15—26 ноября). Всего в турнирах примут участие 24 спортсмена: 15 шахматистов имеют право на участие согласно Положению, к ним добавятся девять номинантов от компании «Агон». Каждый участник сыграет в трех турнирах, при распределении мест в серии в расчет будут приниматься результаты всех соревнований, — говорится в сообщении.
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