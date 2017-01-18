Президент ФИДЕ Илюмжинов и депутат Госудумы Харсиев подписали Меморандум о сотрудничестве

«Цель этого соглашения — повышение шахматной культуры и пропаганда здорового образа жизни среди жителей Ингушетии, внедрение шахматного всеобуча в общеобразовательных школах республики, а также выявление и поддержка сильнейших шахматистов Республики Ингушетия — в частности, чемпиона Европы 2016 года гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

В результате этого соглашения Эрнесто Инаркиев примет участие в серии Гран-при ФИДЕ 2017 года. Соревнования пройдут в Шардже ( 17—28 февраля ), Москве ( 11—22 мая ), Женеве ( 5—16 июля ) и в Пальма-де-Майорке ( 15—26 ноября ). Всего в турнирах примут участие 24 спортсмена: 15 шахматистов имеют право на участие согласно Положению, к ним добавятся девять номинантов от компании «Агон». Каждый участник сыграет в трех турнирах, при распределении мест в серии в расчет будут приниматься результаты всех соревнований, — говорится в сообщении.