Президент ФИДЕ Илюмжинов и депутат Госудумы Харсиев подписали Меморандум о сотрудничестве
В понедельник 16 января в Музее шахмат ЦДШ им. Ботвинника президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и депутат Государственной Думы Алихан Харсиев, основатель спортивного клуба «Ади-Ахмад» (с. Троицкое, Республика Ингушетия) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщили «Газете.Ru» в
пресс-релизе Российской Шахматной Федерации.
«Цель этого соглашения — повышение шахматной культуры и пропаганда здорового образа жизни среди жителей Ингушетии, внедрение шахматного всеобуча в общеобразовательных школах республики, а также выявление и поддержка сильнейших шахматистов Республики Ингушетия — в частности, чемпиона Европы 2016 года гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.
В результате этого соглашения Эрнесто Инаркиев примет участие в серии
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