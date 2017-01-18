Таиланд проявляет интерес к проведению матча за шахматную корону

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В декабре было объявлено, что Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в 2018 году.

«Есть интерес у Таиланда. Там сейчас новый король, и значительно вырос интерес к шахматам, — сказал Илюмжинов. — Во многих школах преподают шахматы. Принцесса была на (Всемирной шахматной) Олимпиаде в Баку, а потом и в Москве по моему приглашению, именно она выразила заинтересованность в проведении матча».