Таиланд проявляет интерес к проведению матча за шахматную корону
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Таиланд проявляет интерес к проведению матча за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
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В декабре было объявлено, что Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в 2018 году.
«Есть интерес у Таиланда. Там сейчас новый король, и значительно вырос интерес к шахматам, — сказал Илюмжинов. — Во многих школах преподают шахматы. Принцесса была на (Всемирной шахматной) Олимпиаде в Баку, а потом и в Москве по моему приглашению, именно она выразила заинтересованность в проведении матча».
В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в
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