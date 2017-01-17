Карякин сыграл вничью с Харикришной на шахматном супертурнире в Нидерландах

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Норвежец Магнус Карлсен был сильнее китайца Вэй И, американец Уэсли Со победил голландца Люка ван Вели, украинец Павел Эльянов одержал победу над Башкараном Адхибаном из Индии.

Партии Левон Аронян (Армения) — Ян Непомнящий (Россия), Дмитрий Андрейкин (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды), Рихард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) завершились вничью.

После четырех туров лидирует Эльянов — 3,5 очка. Далее идут Карлсен, Со — 3; Харикришна, Карякин — 2,5; Вэй И, Аронян, Андрейкин, Гири — 2; Непомнящий, Войташек — 1,5; Адхибан, Раппорт — 1; ван Вели — 0,5.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.