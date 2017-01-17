Шахматист Карякин одержал первую победу на супертурнире в Вейк-ан-Зее

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После трех туров шахматного супертурнира в голландском Вейк-Ан-Зее украинец Павел Эльянов продолжает удерживать лидерство. Хотя и прервалась его победная серия из двух матчей, его ближайшему преследователю Магнусу Карлсену не удалось догнать лидера из-за ничейного результата в партии против россиянина Дмитрия Андрейкина.

Эльянов играл белыми с другим претендентом на раннее лидерство — индийцем Пенталой Харикришной. Их партия завершилась вничью, и оба набрали по пол-очка. Партия продолжалась долго, и оба соперника искали варианты для усиления позиций, однако никому не удалось обострить игру, и на 41-м ходу гроссмейстеры разошлись миром, когда у них оставалось по ладье и четыре пешки. Такие эндшпили считаются ничейными, если кто-то из игроков не допустит грубой ошибки.

Эльянов набрал 2,5 очка и сохранил единоличное лидерство. У Карлсена была возможность догнать украинца в случае победы черными над россиянином Дмитрием Андрейкиным, и по тому, как протекала партия, шансы у норвежца были. Но уже на 27-м ходу соперники заключили мирный договор после троекратного повторения ходов.

После дебюта чемпион мира сразу начал угрожать позиции белым, и, казалось, что норвежец в своем излюбленном стиле, как удав, медленно задушит соперника.

Андрейкин поделился своей оценкой позиции в миттельшпиле порталу chess-news. ru.

«Угадал с дебютом, подготовил интересную идею с Фc2 и Сf4, после чего у белых небольшое давление. Магнус меня удивил ответом 11… Кxe5 и 12… Кg4 — думаю, он нашёл это за доской. У белых, наверное, должно быть получше, но я сделал ужасный ход 16. Сh3?, после которого моё настроение резко поменялось. Карлсен очень чётко отреагировал: 16… f5! Если взять 17.exf6, то у чёрных жуткая динамика.

По необходимости сыграл 17. Крh1, понимая, что позиция, может быть, нормальная для блица, но если никакие конкретные жертвы на королевском фланге не пройдут, то белым тяжело,

— сказал гроссмейстер.

У Карлсена было позиционное преимущество, однако он ни за что не хотел убирать своего слона с диагонали а6-f1, где он оказывал серьезное давление на пешку е2. Он уже приготовился сдвоить ладьи на вертикали с, но Андрейкин воспользовался ладьей на третьей горизонтали, чтобы вынудить слона ее покинуть.

Однако Карлсен принял решение оставить все, как есть, и взять легкие пол-очка черными.

Андрейкин также был удивлен этому решению чемпиона мира.

«Хоть мне моя позиция уже казалась крепкой, но черные могли продолжить играть без риска», — заключил шахматист.

Потерей очков лидерами воспользовался Сергей Карякин, который играл белыми с хозяином турнира Люком ван Вели.

Партия протекала при небольшом позиционном преимуществе Карякина, но до реальных угроз черным было еще далеко. Но на 17-м ходу голландец решил разменять ферзя на две ладьи, что по мнению Карякина стало решающим эпизодом противостояния.

«Разменять ферзя на две ладьи было плохим решением. Это стало принципиальным моментом в партии. У него было более спокойное продолжение, дающее неплохую позицию», — сказал Карякин в интервью после игры.

В дальнейшем Сергей играл уверенно и точно и реализовал преимущество.

После 50-го хода белых ван Вели сдался, понимая, что защититься от прохода пешки белых на восьмую горизонталь невозможно.

Самой интересной и захватывающей партией стала встреча американца Уэсли Со и венгра Рихарда Раппорта. Со сыграл две первые партии вничью и был настроен на победу белыми против одного из аутсайдеров турнира.

Но на Раппорта в этот день нашло озарение, и он играл невероятно сильно почти всю партию.

В этой позиции черные должны были выигрывать и имели два равнозначных по силе продолжения: 33. … Лd2 с прорывом всех фигур, включая легкие в расположение черных и дальнейшим выигрышем ферзя, или жертва пешки 33. … с6 с освобождением пространства для своего атаки ферзем.

Все специалисты уже начали сочувствовать американцу, но именно в этот момент Раппота покинула муза, и он совершил ужасную ошибку ходом 33. … Фf7.

Он потерял всю инициативу, а Со нашел лучший вариант для защиты — 34. Ке2, перекрыв вторую линию для ладьи черных. А своим следующим ходом 34. … Фg6 Раппорт просто зевнул вилку конем на поле е7.

В дальнейшем Со нашел потрясающе красивую победную атаку с жертвой ферзя и заставил своего соперника признать поражение на 48-м ходу.

Российский гроссмейстер и в прошлом победитель этого турнира Алексей Дреев назвал исход партии несправедливым.

«А в жизни? Ни в ней, ни в спорте нет никакой справедливости. Раппорт играл лучше, ярче, интереснее, а Со увидел два хода — конем на е2 и вилку на е7», — цитирует Дреева chess-news. ru.

Третий россиянин Ян Непомнящий огорчил своих болельщиков, уступив черными китайскому дарованию И Вею. В середине партии китаец смог выиграть качество, разменяв свою легкую фигуру на ладью черных, а затем точными и сильными ходами реализовал свое преимущество.

На 75-м ходу Непомнящий вынужден был признать свое поражения, когда остался со слоном против ладьи и пешки.

Две другие партии завершились вничью. Хозяин турнира Аниш Гири, игравший черными, разошелся миром с Радославом Войташеком из Польши, а индиец Баскран Адхибан белыми предложил ничью Левону Ароняну из Армении.