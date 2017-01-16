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16 января 2017, 21:49 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин одержал первую победу на шахматном супертурнире в Нидерландах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин обыграл голландца Люка ван Вели в матче третьего тура традиционного шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Российский гроссмейстер обыграл голландца Люка ван Вели. Увеличить
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Американец Уэсли Со был сильнее Рихарда Раппорта из Венгрии, россиянин Ян Непомнящий уступил китайцу Вэй И. Вничью завершились партии Павел Эльянов (Украина) — Пентала Харикришна (Индия), Дмитрий Андрейкин (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия), Левон Аронян (Армения) — Башкаран Адхибан (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) — Радослав Войташек (Польша).

После трех туров лидирует Эльянов — 2,5 очка. Далее идут Харикришна, Карлсен, Вэй И, Со, Карякин — 2; Андрейкин, Аронян, Гири — 1,5; Непомнящий, Адхибан, Войташек — 1; ван Вели, Раппорт — 0,5.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.
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