Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой
Казахстанец Александр Кочергин разработал свою версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру введением новых фигур: принца и принцессы. Об этом сообщает «Интерфакс».
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«Вместо привычных 64-клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину», — сообщили в акимате
По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику.
«Компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов, а вот компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы. В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии», — заявил Кочергин.
Новая версия игры не завершается смертью короля и королевы, трон переходит к принцу и принцессе. Также в игру введено несколько дополнительных пешек.
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