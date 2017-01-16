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16 января 2017, 13:28 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой

Казахстанец Александр Кочергин разработал свою версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру введением новых фигур: принца и принцессы. Об этом сообщает «Интерфакс».

<span class=error>Казахстанец</span> Александр <span class=error>Кочергин</span> разработал свою версию шахмат увеличив размер игрового поля и усложнив игру введением новых фигур: принца и принцессы. Об этом сообщает <span class=error>Интерфакс</span>. Увеличить
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«Вместо привычных 64-клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину», — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику.

«Компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов, а вот компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы. В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии», — заявил Кочергин.

Новая версия игры не завершается смертью короля и королевы, трон переходит к принцу и принцессе. Также в игру введено несколько дополнительных пешек.
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