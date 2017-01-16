Украинский шахматист Эльянов лидирует в Вейк-ан-Зее после двух туров

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Завершился второй тур представительного шахматного турнира Tata Steel Masters в голландском Вейк-ан-Зее. Украинский гроссмейстер Павел Эльянов имеет стопроцентный результат и единолично удерживает лидерство.

В первой партии 15-й номер рейтинга ФИДЕ обыграл белыми венгерского шахматиста Рихарда Раппорта, и это был единственный результативный поединок. Во второй день Эльянов играл черными против хозяина турнира Луки ван Вели. Позиция была примерно равной до 35-го хода, когда украинец выиграл пешку белых, а три хода спустя голландец отдал свою ладью за слона черных.

После этого партия продолжалась недолго, и ван Вели признал поражение, тем самым обеспечив Эльянову лидерство после двух туров.

Чемпион мира и главная звезда турнира Магнус Карлсен в первой партии играл черными против одного из главных претендентов американца Уэсли Со и смог свести противостояние к ничейному результату. Получив белые фигуры на следующий день, норвежец провел партию против поляка Радослава Войташека в своем фирменном стиле и одержал победу. В дебюте соперники разыграли популярный вариант Найдорфа сицилианской защиты и доиграли до середины партии в равном положении. Карлсен не предпринимал каких-либо серьезных активных действий, а постепенно создавал позиционное преимущество, которое привело к потере пешки черными на 31-м ходу.

После этого норвежец еще больше усилил давление на Войташека и разыграл комбинацию, после которой должен был форсированно выигрывать пешку.

Однако польский гроссмейстер не стал дожидаться, пока Карлсен претворит свой план в жизнь, и признал свое поражение на 44-м ходу.

Чемпион мира имеет в своем активе полтора очка из двух возможных, но он уже сыграл с одним из сильнейших участников турнира черными вничью, сведя потери в к минимуму, и получил хорошие шансы на захват лидерства в будущем.

Второе место с Карлсеном делит индийский шахматист Пентала Харикришна, обыгравший во втором туре своего соотечественника Баскарана Адхибана, который играл черными. Соперники разыграли испанскую партию и спокойно вели позиционную игру в миттельшпиле. Даже с лишней пешкой у Адхибана белые чувствовали себя вполне комфортно, и партия постепенно шла к ничейному исходу. Однако на 39-м ходу черные допустили грубейшую ошибку, оставив своего короля на королевском фланге, где белые имели полную свободу действий.

Харикришна воспользовался просчетом своего соотечественника и провел победную атаку.

За один ход до неизбежного мата черные признали свое поражение.

Индиец успешно начал турнир, набрав полтора очка в двух партиях, но его стратегическое положение относительно Карлсена, с которым он делит второе место, значительно хуже. Во-первых, обе партии Харикришна сыграл белыми, и в дальнейшем ему предстоит чаще играть черными, а во-вторых, ему предстоит встретиться еще со всем фаворитами турнира.

Чемпион мира по блицу Сергей Карякин пока не может одержать победу и дважды сыграл вничью. Но если в первом туре его соперником был неподатливый Аниш Гири, которого в принципе очень непросто периграть, то во втором туре, даже несмотря на черные фигуры, от Карякина ожидали победу над венгром Раппортом, который потерпел поражение от Эльянова в первой партии. Игра протекала при инициативе Карякина, но к чести венгра следует отметить, что оборонялся он отлично и смог выстроить неприступную крепость.

Карякин некоторое время пытался найти варианты для вскрытия позиции, но быстро пришел к выводу, что сделать это уме не удастся.

После 30-го хода черных соперники согласились на ничью, после которой бывший претендент на шахматную корону подписал с Раппортом мирный договор.

Вышеупомянутый Гири белыми сыграл вничью с Со. Пока двое фаворитов не могут подобрать ключи к победе и имеют по одному очку после двух туров. Для российских болельщиков отдельный интерес представляло противостояние Яна Непомнящего и Дмитрия Андрейкина. Но соперники даже не успели продемонстрировать свои лучшие качества, потому что уже на 21-м ходу согласились на ничью из-за троекратного повторения ходов. Представитель Армении Левон Аронян и китаец Вей И разошлись миром после 35 ходов. На доске образовалась нерушимая пешечная структура, взломать которую не представлялось возможным обоим шахматистам.

Центральным противостоянием третьего тура, который состоится в понедельник, 16 января, станет партия с участием лидера турнира Эльянова, который будет играть против Харикришны, занимающего вместе с Карлсеном второе место.

Чемпион мира проэкзаменует черными Андрейкина, а Карякин имеет все шансы одержать первую победу, играя белыми против голландца ван Вели.