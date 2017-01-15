Карякин сыграл вничью с Раппортом во втором туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Российский гроссмейстер Сергей Карякин свел вничью партию второго тура с венгром Рихардом Раппортом на шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее.
Воскресная партия, в которой Карякин играл черными фигурами, завершилась ничейным результатом на 27-м ходу. Еще один российский шахматист Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с соотечественником Дмитрием Андрейкиным.
Результаты других партий второго тура:
Левон Аронян (Армения) — Вэй И (Китай) — 0,5−0,5,
Магнус Карлсен (Норвегия) — Радослав Войташек (Польша) — 1−0,
Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0,5−0,5,
Пентала Харикришна (Индия) — Башкаран Адхибан (Индия) — 1−0;.
Люк ван Вели (Нидерланды) — Павел Эльянов (Украина) — 0−1.
После двух туров лидирует Эльянов, одержавший две победы. На 0,5 балла от украинца отстают Карлсен и Харикришна. Следом с 1 очком расположились семь шахматистов, включая троих россиян.
Партии третьего тура будут сыграны в понедельник, а завершится турнир в
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