Экс-чемпион мира Веселин Топалов объявил бойкот ФИДЕ

«В последние годы в руководстве ФИДЕ появилось много людей с сомнительным и даже криминальным прошлым. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попал в санкционный список США, а исполняющий его обязанности Георгеос Макропулос использует организацию для того, чтобы найти работу своим подругам.

Последней каплей стало открытие чемпионата мира по блицу и рапиду в Катаре гроссмейстером Зурабом Азмайпарашвили, фамилия которого связана со многими неэтичными поступками и криминалом.

Не стоит удивляться тому, что с этими людьми в руководстве ФИДЕ близка к банкротству. Учитывая все вышесказанное, я отказываюсь участвовать в турнирах ФИДЕ и в чемпионате Европы до того момента, пока в руководстве структуры не произойдут изменения, — написал 41-летний Топалов на своем официальном сайте.