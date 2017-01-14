Карлсен и Карякин начинают борьбу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпион мира Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин начинают в субботу выступление на традиционном шахматном супертурнире в
Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
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Январь в шахматном календаре давно ассоциируется с
Помимо Карлсена и Карякина, в основном турнире
Организаторы турнира в
Основная часть турнира состоится в зале «Де Мориан» в
В турнире второй категории, победитель которого получит право через год сыграть в основном соревновании, также выступят 14 шахматистов, в том числе россиянин Владимир Добров. В рамках фестиваля также пройдут соревнования среди любителей и детей.
Начинали в Бевервейке
Нынешний турнир пройдет в 79-й раз, хотя в
Впоследствии в Бевервейке и
В последние годы турнир на побережье Северного моря облюбовал Магнус Карлсен, который впервые выступил здесь в 2004 году — в 13 лет, а первый трофей выиграл в 2008 году. Всего на счету норвежца пять титулов, включая победы в 2015 и 2016 гг. В 2009 году здесь победил и Карякин, представлявший тогда Украину. Четырежды побеждал в
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