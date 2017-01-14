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14 января 2017, 0:25 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен и Карякин начинают борьбу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпион мира Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин начинают в субботу выступление на традиционном шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Помимо Карлсена и Карякина в турнире заявлены такие <nobr>топ-гроссмейстеры</nobr> как Уэсли Со Левон Аронян Аниш Гири Ян Непомнящий Дмитрий Андрейкин и др. Увеличить
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Январь в шахматном календаре давно ассоциируется с Вейк-ан-Зее, где почти 50 лет проходит популярный фестиваль. На сей раз в Вейк-ан-Зее в числе 14 участников выступят чемпион мира и недавний претендент из России, который подтвердил свой класс в конце минувшего года. В Дохе Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу.

Помимо Карлсена и Карякина, в основном турнире Вейк-ан-Зее заявлены такие топ-гроссмейстеры, как Уэсли Со из США, армянин Левон Аронян, Аниш Гири из Нидерландов. Конкуренцию им составят россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, украинец Павел Эльянов, Пентала Харикришна и Башкаран Адхибан из Индии, поляк Радослав Войташек, Вэй И из Китая, Рихард Раппорт из Венгрии и Лук ван Вели из Нидерландов.

Организаторы турнира в Вейк-ан-Зее вновь решили провести некоторые туры в других городах Нидерландов. Так, партии пятого тура будут сыграны 19 января на футбольном стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, а 10-го тура 24 января — в филармонии Харлема.

Основная часть турнира состоится в зале «Де Мориан» в Вейк-ан-Зее, партии последнего тура запланированы на 29 января, 18, 23 и 26 января — выходные дни. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

В турнире второй категории, победитель которого получит право через год сыграть в основном соревновании, также выступят 14 шахматистов, в том числе россиянин Владимир Добров. В рамках фестиваля также пройдут соревнования среди любителей и детей.

Начинали в Бевервейке

Нынешний турнир пройдет в 79-й раз, хотя в Вейк-ан-Зее шахматисты соревнуются лишь с 1968 года. С 1938 года соревнования проходили в соседнем Бевервейке. Большую популярность турнир в Нидерландах получил в начале 60-х годов, когда в нем стали принимать участие ведущие гроссмейстеры мира и претенденты на шахматную корону. Первым советским победителем турнира в Бевервейке стал в 1960 году Тигран Петросян, который через три года завоюет чемпионский титул в матче с Михаилом Ботвинником.

Впоследствии в Бевервейке и Вейк-ан-Зее побеждали Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров.

В последние годы турнир на побережье Северного моря облюбовал Магнус Карлсен, который впервые выступил здесь в 2004 году — в 13 лет, а первый трофей выиграл в 2008 году. Всего на счету норвежца пять титулов, включая победы в 2015 и 2016 гг. В 2009 году здесь победил и Карякин, представлявший тогда Украину. Четырежды побеждал в Вейк-ан-Зее и участник предстоящего турнира Левон Аронян.
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Карякин и Карлсен сыграют в турнире в Вейк-ан-Зее

Сергей Карякин и Магнус Карлсен примут участие в престижном международном турнире Tata Steel Masters в нидерландском Вейк-ан-Зее. После поражения в матче на первенство мира Карякин взял реванш у норвежца в чемпионате мира по блицу, и в первом турнире нового года их противостояние продолжится.
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