Карлсен и Карякин начинают борьбу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

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Январь в шахматном календаре давно ассоциируется с Вейк-ан-Зее, где почти 50 лет проходит популярный фестиваль. На сей раз в Вейк-ан-Зее в числе 14 участников выступят чемпион мира и недавний претендент из России, который подтвердил свой класс в конце минувшего года. В Дохе Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу.

Помимо Карлсена и Карякина, в основном турнире Вейк-ан-Зее заявлены такие топ-гроссмейстеры, как Уэсли Со из США, армянин Левон Аронян, Аниш Гири из Нидерландов. Конкуренцию им составят россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, украинец Павел Эльянов, Пентала Харикришна и Башкаран Адхибан из Индии, поляк Радослав Войташек, Вэй И из Китая, Рихард Раппорт из Венгрии и Лук ван Вели из Нидерландов.

Организаторы турнира в Вейк-ан-Зее вновь решили провести некоторые туры в других городах Нидерландов. Так, партии пятого тура будут сыграны 19 января на футбольном стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, а 10-го тура 24 января — в филармонии Харлема.

Основная часть турнира состоится в зале «Де Мориан» в Вейк-ан-Зее, партии последнего тура запланированы на 29 января, 18, 23 и 26 января — выходные дни. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

В турнире второй категории, победитель которого получит право через год сыграть в основном соревновании, также выступят 14 шахматистов, в том числе россиянин Владимир Добров. В рамках фестиваля также пройдут соревнования среди любителей и детей.

Начинали в Бевервейке

Нынешний турнир пройдет в 79-й раз, хотя в Вейк-ан-Зее шахматисты соревнуются лишь с 1968 года. С 1938 года соревнования проходили в соседнем Бевервейке. Большую популярность турнир в Нидерландах получил в начале 60-х годов, когда в нем стали принимать участие ведущие гроссмейстеры мира и претенденты на шахматную корону. Первым советским победителем турнира в Бевервейке стал в 1960 году Тигран Петросян, который через три года завоюет чемпионский титул в матче с Михаилом Ботвинником.

Впоследствии в Бевервейке и Вейк-ан-Зее побеждали Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров.