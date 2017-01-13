Карякин и Карлсен сыграют в турнире в Вейк-ан-Зее

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Не успели стихнуть эмоции после великолепной победы Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу, как лучшие шахматисты мира приступают к очередным баталиям. Новый шахматный сезон начинается с представительного международного турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее под названием Tata Steel Masters.

В турнире примет участие ряд сильнейших гроссмейстеров, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена и бывшего претендента на титул Карякина.

Болельщики вновь получат шанс увидеть игроков в очном противостоянии, правда, на этот раз всего лишь в одной партии.

За победу поборются 14 шахматистов, которые сыграют по круговой системе 13 туров. Помимо хорошо знакомых соперников по прошлогоднему матчу, на первенстве мира следует обратить особое внимание на целый ряд гроссмейстеров. В турнире примут участие Уэсли Со (США), Левон Аронян (Армения), Аниш Гири (Нидерланды), Ян Непомнящий (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша), Дмитрий Андрейкин (Россия), Вэй И (Китай), Рихард Раппорт (Венгрия), Люк ван Вели (Нидерланды) и Башкаран Адхибан (Индия).

Наибольший интерес вызывают Со, Аронян и Гири, которые входят в первую десятку мирового рейтинга, занимая четвертое, девятое и десятое места соответственно. Американец стремительно взлетел в табеле о рангах в прошлом году, одержав несколько побед, включая первенство в общем зачете Мирового шахматного тура, который состоит из четырех турниров: двух по рапиду и двух по классическим шахматам. Со праздновал успех в обоих классических турнирах и занял второе место в состязаниях по рапиду, что позволило ему набрать больше всех очков.

Сейчас американец филиппинского происхождения пребывает в отличной форме и имеет наивысший для себя рейтинг и количество очков (2808).

Местные болельщики будут поддерживать своего любимца Гири. 22-летний гроссмейстер провел успешный 2015 год, но в начале 2016-го на турнире кандидатов сыграл все 14 партий вничью, что, по всей видимости, нанесло психологический удар по шахматисту, и в течение всего прошлого года он не смог добиться высоких результатов.

Примечательно, что Гири родился в Санкт-Петербурге. Его отец из Непала, а мать — россиянка. В 2009 году в возрасте 15 лет юный шахматист переехал в Нидерланды и с тех пор выступает за эту страну.

Лучший шахматист Армении Аронян также не может похвастаться выдающими результатами в прошлом году. Однако стабильные выступления на различных престижных турнирах позволяют ему держаться в десятке мирового рейтинга. В его активе есть титулы чемпиона мира в быстрых шахматах и блице. В 2005 году Аронян стал лучшим спортсменом Армении.

В статусе темной лошадки едет на турнир в Нидерландах россиянин Непомнящий. Ровесник Карякина постепенно поднимает в мировом табеле о рангах и уже занимает 16-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.

Непомнящий запомнился своей игрой на чемпионате мира по быстрым шахматам, где в течение нескольких туров удерживал лидерство.

Однако обидное поражение незадолго до конца выбила его из колеи, и две последние партии россиянин провел явно ниже своих возможностей.

Конечно, главное внимание всего шахматного мира привлечет противостояние Карлсена и Карякина. На недавнем чемпионате мира по блицу в Дохе Сергей смог опередить норвежца, занявшего второе место. Причем лучший гроссмейстер мира настолько расстроился, что покинул церемонию награждения, не дождавшись ее завершения. А Карякин воспользовался ситуацией и подшутил над своим соперником в твиттере, написав: «Не в этот раз, мистер Карлсен».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not this time, Mr.Carlsen?! <a href="https://t.co/YTKpba3HRt">pic.twitter.com/YTKpba3HRt</a></p>— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) <a href="https://twitter.com/SergeyKaryakin/status/814911194612068352">30 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Безусловно, главный титул в мире шахмат принадлежит Карлсену, но природный максимализм не дает ему спокойно почивать на лаврах.

Для Карлсена это любимый с точки зрения результатов турнир. Он пять раз становился его победителем и вместе с Вишванатаном Анандом делит рекорд по количеству титулов.

В случае победы в этом году норвежец станет первым шахматистом, который праздновал здесь успех три года подряд.

И конечно, главным раздражителем для Карслена до сих пор остается его соперник по матчу за шахматную корону.

Карякин отметил свой 27-й день рождения в четверг, 12 января. Несмотря на такое событие, он решил не пропускать старт в Нидерландах. Мало того, в интервью RT он отметил, что постоянно играет в Вей-ан-Зее.

«Конечно, настроение праздничное. Я хоть и профессионал и расцениваю турнир как важный, но он коммерческий. Обычно день рождения отмечаю в Вейк-ан Зее, поэтому привык к такому состоянию. На сей раз соревнования стартуют чуть позже, так что есть время отпраздновать с размахом», — сказал шахматист.

Сергей также попросил не заострять внимание на выходке Карлсена в Дохе.

«Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека.

Он очень много побеждал по ходу карьеры, и ему тяжело даются неудачи. Амбиции не позволяют норвежцу справиться с эмоциями. Не вижу ничего предосудительного, — заявил Карякин.

Известно, что российский шахматист возьмет паузу после нидерландского турнира, а также пропустит серию Гран-при FIDE.

«По сути, это отбор на турнир претендентов, который, в свою очередь, дает право оспорить шахматную корону. Я уже буду участвовать в нем, так что смысла играть серию Гран-при не вижу», — заключил он.

Партии первого тура начнутся в субботу, 14 января, в 15:30 мск.