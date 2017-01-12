Карякин: В 2017 году хочу отобрать у Карлсена титул в классических шахматах
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, празднующий 12 января свой день рождения, в преддверии шахматного турнира в голландском
Вейк-ан-Зее поделился своими планами на 2017 год.
«О чем попросил Деда Мороза в Новый год? В спортивном плане, конечно, хочется покорить последнюю вершину — звание чемпиона мира в классической версии шахмат. Я брал чемпионат мира по рапиду, чемпионат мира по блицу, поэтому очень хочется выиграть «классику». Но не буду ничего загадывать, до турнира претендентов еще много времени. Я даже о нем сейчас не думаю.
После турнира в
Решил пожертвовать серией
Также шахматист рассказал о своей возросшей славе после победы на чемпионате мира по блицу.
«После выигранного чемпионата мира по блицу моя популярность возросла. Меня узнают везде, куда бы я ни зашел: в книжный магазин, супермаркет, ресторан. Везде люди просят автограф и сфотографироваться. Для меня это приятная неожиданность.
Однако желания «залечь на дно» нет, все нормально, хорошо к этому отношусь. Нужно грамотно распределить время и не увлекаться, найти возможность для тренировок. Делу время — потехе час.
Ко мне же с 12 лет такое внимание, как к самому молодому гроссмейстеру. Это привычное дело. Чтобы популярность не сходила, нужно продолжать работать и выигрывать, — подытожил Карякин.
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