Карякин: В 2017 году хочу отобрать у Карлсена титул в классических шахматах

«О чем попросил Деда Мороза в Новый год? В спортивном плане, конечно, хочется покорить последнюю вершину — звание чемпиона мира в классической версии шахмат. Я брал чемпионат мира по рапиду, чемпионат мира по блицу, поэтому очень хочется выиграть «классику». Но не буду ничего загадывать, до турнира претендентов еще много времени. Я даже о нем сейчас не думаю.

После турнира в Вейк-ан-Зее я решил взять паузу, но пока определенно не могу сказать, как долго она продлится. Возможно, один месяц проведу без шахмат, без соревнований.

Решил пожертвовать серией Гран-при ФИДЕ, поскольку, по сути, это отбор на турнир претендентов, который, в свою очередь, дает право оспорить шахматную корону. Я уже буду участвовать в нем, так что смысла играть серию Гран-при не вижу, — передает слова Карякина RT.

Также шахматист рассказал о своей возросшей славе после победы на чемпионате мира по блицу.

«После выигранного чемпионата мира по блицу моя популярность возросла. Меня узнают везде, куда бы я ни зашел: в книжный магазин, супермаркет, ресторан. Везде люди просят автограф и сфотографироваться. Для меня это приятная неожиданность.

Однако желания «залечь на дно» нет, все нормально, хорошо к этому отношусь. Нужно грамотно распределить время и не увлекаться, найти возможность для тренировок. Делу время — потехе час.

Ко мне же с 12 лет такое внимание, как к самому молодому гроссмейстеру. Это привычное дело. Чтобы популярность не сходила, нужно продолжать работать и выигрывать, — подытожил Карякин.