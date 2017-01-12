Карякин: Обычно день рождения отмечаю на шахматном турнире в Вейк-ан Зее
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, празднующий 12 января свой день рождения, в преддверии шахматного турнира в голландском
Вейк-ан-Зее рассказал о том, как отмечает свое 27-летие.
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«Мы собираемся отметить мой день рождения в Центральном доме литераторов. Там будут моя семья, тренеры, друзья. Решили большой и тесной компанией отметить праздник, поскольку 2016 год выдался насыщенным и удачным.
Накануне турнира в
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