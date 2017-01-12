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12 января 2017, 23:18 | Прочие: Шахматы, шашки | «Газета.Ру»

Карякин: Обычно день рождения отмечаю на шахматном турнире в Вейк-ан Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, празднующий 12 января свой день рождения, в преддверии шахматного турнира в голландском Вейк-ан-Зее рассказал о том, как отмечает свое 27-летие.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> празднующий 12 января свой день рождения в преддверии шахматного турнира в голландском <nobr>Вейк-ан-Зее</nobr> рассказал о том как отмечает свое 27-<span class=error>летие</span>. Увеличить
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«Мы собираемся отметить мой день рождения в Центральном доме литераторов. Там будут моя семья, тренеры, друзья. Решили большой и тесной компанией отметить праздник, поскольку 2016 год выдался насыщенным и удачным.

Накануне турнира в Вейк-ан-Зее настроение праздничное. Я хоть и профессионал и расцениваю турнир как важный, но он коммерческий. Обычно день рождения отмечаю в Вейк-ан Зее, поэтому привык к такому состоянию. На сей раз соревнования стартуют чуть позже, так что есть время отпраздновать с размахом.

Самый оригинальный подарок? Из большого количества видео, присланных во время матча за шахматную корону в Нью-Йорке с Магнусом Карлсеном в мою поддержку, сделали нарезку, — передает слова Карякина RT.

Шахматный фестиваль Tata Steel Chess пройдет в Вейк-ан-Зее с 13 по 29 января. Два главных турнира будут проведены по круговой системе при 14 участниках, среди которых значатся такие лидеры мировых шахмат, как Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780) и Ян Непомнящий (Россия, 2767).
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