Карякин: Обычно день рождения отмечаю на шахматном турнире в Вейк-ан Зее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы собираемся отметить мой день рождения в Центральном доме литераторов. Там будут моя семья, тренеры, друзья. Решили большой и тесной компанией отметить праздник, поскольку 2016 год выдался насыщенным и удачным.

Накануне турнира в Вейк-ан-Зее настроение праздничное. Я хоть и профессионал и расцениваю турнир как важный, но он коммерческий. Обычно день рождения отмечаю в Вейк-ан Зее, поэтому привык к такому состоянию. На сей раз соревнования стартуют чуть позже, так что есть время отпраздновать с размахом.

Самый оригинальный подарок? Из большого количества видео, присланных во время матча за шахматную корону в Нью-Йорке с Магнусом Карлсеном в мою поддержку, сделали нарезку, — передает слова Карякина RT.