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12 января 2017, 12:43 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Одиннадцать шахматисток РФ примут участие в ЧМ-2017 по нокаут-системе в Тегеране

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Одиннадцать российских шахматисток примут участие в чемпионате мира 2017 года в Тегеране, который будет проводиться по нокаут-системе, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир в Тегеране пройдет с 10 февраля по 5 марта. В чемпионате мира примут участие 64 шахматистки.

Свое участие подтвердили Наталья Погонина (вице-чемпионка мира-2015), Александра Горячкина (чемпионка мира среди юниорок-2014), Александра Костенюк (по рейтингу), Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Марина Нечаева, Ольга Гиря, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и Анастасия Савина (участницы чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов).

Также на турнире сыграют победительница серии Гран-при FIDE китаянка Цзюй Вэньцзюнь, шведка Пиа Крамлинг, Харика Дронавалли из Индии, грузинка Нино Бациашвили и украинка Анна Ушенина.

По сообщению Российской шахматной федерации, от участия в турнире отказались чемпионка мира Хоу Ифань (Китай), экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, представительница Индии Хампи Конеру, россиянки Татьяна Косинцева и Алиса Галлямова, а также американки Ирина Круш и Нази Паикидзе.
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