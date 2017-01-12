Одиннадцать шахматисток РФ примут участие в ЧМ-2017 по нокаут-системе в Тегеране

Турнир в Тегеране пройдет с 10 февраля по 5 марта. В чемпионате мира примут участие 64 шахматистки.

Свое участие подтвердили Наталья Погонина (вице-чемпионка мира-2015), Александра Горячкина (чемпионка мира среди юниорок-2014), Александра Костенюк (по рейтингу), Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Марина Нечаева, Ольга Гиря, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и Анастасия Савина (участницы чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов).

Также на турнире сыграют победительница серии Гран-при FIDE китаянка Цзюй Вэньцзюнь, шведка Пиа Крамлинг, Харика Дронавалли из Индии, грузинка Нино Бациашвили и украинка Анна Ушенина.