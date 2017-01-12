Одиннадцать шахматисток РФ примут участие в ЧМ-2017 по нокаут-системе в Тегеране
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Одиннадцать российских шахматисток примут участие в чемпионате мира 2017 года в Тегеране, который будет проводиться по нокаут-системе, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир в Тегеране пройдет с 10 февраля по 5 марта. В чемпионате мира примут участие 64 шахматистки.
Свое участие подтвердили Наталья Погонина (вице-чемпионка мира-2015), Александра Горячкина (чемпионка мира среди юниорок-2014), Александра Костенюк (по рейтингу), Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Марина Нечаева, Ольга Гиря, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и Анастасия Савина (участницы чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов).
Также на турнире сыграют победительница серии
По сообщению Российской шахматной федерации, от участия в турнире отказались чемпионка мира Хоу Ифань (Китай),
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