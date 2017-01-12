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12 января 2017, 12:27 | Прочие: Шахматы, шашки | Советский спорт

День в истории. Сергею Карякину — 27!

Сегодня, 12 января, празднует свой день рождения российский шахматист Сергей Карякин. Гроссмейстеру исполняется 27 лет.

Сегодня 12 января празднует свой день рождения российский шахматист Сергей <span class=error>Карякин</span>. Гроссмейстеру исполняется 27 лет. Увеличить
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Карякин внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории, он стал им в 12 лет. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. 26 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и чемпионом мира по блицу (Доха, 2016).
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