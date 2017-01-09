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9 января 2017, 13:59 | Прочие: Шахматы, шашки | Comments.ua

Украинская шахматистка отказалась ехать в Иран

Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.

<nobr>Экс-чемпионка</nobr> мира по шахматам украинка Мария <span class=error>Музычук</span> заявила что не поедет на чемпионат мира в Иран. Увеличить
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«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира. Сестра моя, Аня, подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — сказала Мария Музычук, сообщает «Сегодня».

Напомним, что чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. В октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.

Фото: «Сегодня.

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