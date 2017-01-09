Украинская шахматистка отказалась ехать в Иран
Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.
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«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира. Сестра моя, Аня, подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — сказала Мария Музычук, сообщает «Сегодня».
Напомним, что чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. В октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази
Фото: «Сегодня.
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