Украинская шахматистка отказалась ехать в Иран

«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира. Сестра моя, Аня, подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — сказала Мария Музычук, сообщает «Сегодня».

Напомним, что чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. В октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.

Фото: «Сегодня.