М. Музычук: Иран — неподходящая страна для проведения ЧМ, поэтому не поеду туда
Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.
«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира.
Моя сестра Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчёт этого, но для неё стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — приводит слова Музычук Цензор.нет.
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