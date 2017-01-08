Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28357589/
8 января 2017, 14:27 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

М. Музычук: Иран — неподходящая страна для проведения ЧМ, поэтому не поеду туда

Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.

«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира.

Моя сестра Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчёт этого, но для неё стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — приводит слова Музычук Цензор.нет.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена