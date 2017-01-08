«Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира.



Моя сестра Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчёт этого, но для неё стать чемпионкой мира — мечта всей жизни», — приводит слова Музычук Цензор.нет.