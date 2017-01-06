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6 января 2017, 13:55 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин, Крамник, Непомнящий сыграют в Grand Chess Tour 2017

Организаторы серии турниров Grand Chess Tour 2017 предоставили «уайлд кард» россиянам Яну Непомнящему, Сергею Карякину и индийцу Вишванатану Ананду, сообщает официальный сайт серии.

По итогам прошлогоднего розыгрыша и по рейтингу FIDE право участия в турнире получили Уэсли Со, Фабиано Каруане, Хикару Накамура (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Владимир Крамник (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Уэсли Со стал победителем общего зачёта Grand Chess Tour 2016.
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