Карякин, Крамник, Непомнящий сыграют в Grand Chess Tour 2017
Организаторы серии турниров Grand Chess Tour 2017 предоставили «уайлд кард» россиянам Яну Непомнящему, Сергею Карякину и индийцу Вишванатану Ананду, сообщает официальный сайт серии.
По итогам прошлогоднего розыгрыша и по рейтингу FIDE право участия в турнире получили Уэсли Со, Фабиано Каруане, Хикару Накамура (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Владимир Крамник (Россия) и Максим
Уэсли Со стал победителем общего зачёта Grand Chess Tour 2016.
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