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3 января 2017, 22:14 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российские шахматисты Карякин и Непомнящий приглашены на серию турниров Grand Chess Tour

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий получили приглашения для участия в Grand Chess Tour. Об этом сообщает пресс-служба серии турниров.

Ранее участниками серии стали американцы Уэсли Со Фабиано Каруана Хикару Накамура норвежец Магнус Карлсен россиянин Владимир Крамник и француз Максим <nobr>Вашье-Лаграв.</nobr> Увеличить
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Карякин, Непомнящий, а также индиец Вишванатан Ананд получили приглашения на основе универсальных рейтингов, которые учитывают результаты в классических, быстрых и молниеносных шахматах. Первым запасным стал Левон Аронян из Армении.

Ранее участниками серии стали американцы Уэсли Со, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, норвежец Магнус Карлсен, россиянин Владимир Крамник и француз Максим Вашье-Лаграв. Позже организаторы этапов Grand Chess Tour назовут имена участников, которые получат специальные приглашения на турнир.
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