Российские шахматисты Карякин и Непомнящий приглашены на серию турниров Grand Chess Tour
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий получили приглашения для участия в Grand Chess Tour. Об этом сообщает
пресс-служба серии турниров.
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Карякин, Непомнящий, а также индиец Вишванатан Ананд получили приглашения на основе универсальных рейтингов, которые учитывают результаты в классических, быстрых и молниеносных шахматах. Первым запасным стал Левон Аронян из Армении.
Ранее участниками серии стали американцы Уэсли Со, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, норвежец Магнус Карлсен, россиянин Владимир Крамник и француз Максим
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