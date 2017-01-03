Российские шахматисты Карякин и Непомнящий приглашены на серию турниров Grand Chess Tour

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Карякин, Непомнящий, а также индиец Вишванатан Ананд получили приглашения на основе универсальных рейтингов, которые учитывают результаты в классических, быстрых и молниеносных шахматах. Первым запасным стал Левон Аронян из Армении.