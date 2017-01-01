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1 января 2017, 13:32 | Прочие: Шахматы, шашки | РБК-Спорт

Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения

Чемпион мира по блицу Сергей Карякин заявил, что он не обижен на Магнуса Карлсена за то, что тот ушел с церемонии награждения на чемпионате мира по блицу. По словам российского шахматиста, он вообще не придал значения поступку норвежца.

Чемпион мира по блицу Сергей <span class=error>Карякин</span> заявил что он не обижен на <span class=error>Магнуса</span> <span class=error>Карлсена</span> за то что тот ушел с церемонии награждения на чемпионате мира по блицу. По словам российского шахматиста он вообще не придал значения поступку норвежца. Увеличить
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Карякин стал чемпионом мира по блицу, выиграв турнир, который прошел в Дохе. Перед последним туром лидировал Карлсен, но норвежец свою последнюю партию свел вничью, а Карякин выиграл и обошел норвежца по дополнительным показателям. Карлсен ушел с церемонии награждения, не дождавшись ее окончания.

«Не держу на Магнуса зла. И не хочу его ни в чем обвинять. Во-первых, он поздравил меня с победой. Это главное. А то, что случилось потом на церемонии награждения… На видео все выглядит гораздо драматичнее, чем было на самом деле. Если честно, никто не обратил особого внимания на уход Магнуса. И не придал этому значения. Все нормально. Я не вижу здесь проблемы. Он — максималист. Не любит никому и ни в чем проигрывать. И это его обычные эмоции. Все уже давно к этому привыкли», — сказал Карякин Life.ru.

Карлсен ушел с церемонии сразу после того, как его призерам вручили медали и награды. В этот момент призеры — в тройку вошел также россиянин Даниил Дубов — позировали фотографам.

В декабре Карлсен выиграл у Карякина матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Первые семь партий закончились вничью, а в восьмой он уступил Карякину, играя белыми. После этого норвежец ушел с пресс-конференции, не дождавшись прихода российского гроссмейстера. За отказ от общения с журналистами он был оштрафован.

В десятой партии Карякин, играя черными, уступил, и счет в матче сравнялся. Двенадцать партий с классическим контролем времени закончились вничью, а на тай-брейке победил Карлсен.
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