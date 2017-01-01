Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Карякин стал чемпионом мира по блицу, выиграв турнир, который прошел в Дохе. Перед последним туром лидировал Карлсен, но норвежец свою последнюю партию свел вничью, а Карякин выиграл и обошел норвежца по дополнительным показателям. Карлсен ушел с церемонии награждения, не дождавшись ее окончания.

«Не держу на Магнуса зла. И не хочу его ни в чем обвинять. Во-первых, он поздравил меня с победой. Это главное. А то, что случилось потом на церемонии награждения… На видео все выглядит гораздо драматичнее, чем было на самом деле. Если честно, никто не обратил особого внимания на уход Магнуса. И не придал этому значения. Все нормально. Я не вижу здесь проблемы. Он — максималист. Не любит никому и ни в чем проигрывать. И это его обычные эмоции. Все уже давно к этому привыкли», — сказал Карякин Life.ru.

Карлсен ушел с церемонии сразу после того, как его призерам вручили медали и награды. В этот момент призеры — в тройку вошел также россиянин Даниил Дубов — позировали фотографам.

В декабре Карлсен выиграл у Карякина матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Первые семь партий закончились вничью, а в восьмой он уступил Карякину, играя белыми. После этого норвежец ушел с пресс-конференции, не дождавшись прихода российского гроссмейстера. За отказ от общения с журналистами он был оштрафован.