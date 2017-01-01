Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Чемпион мира по блицу Сергей Карякин заявил, что он не обижен на Магнуса Карлсена за то, что тот ушел с церемонии награждения на чемпионате мира по блицу. По словам российского шахматиста, он вообще не придал значения поступку норвежца.
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Видимо, что-то случилось...
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Карякин стал чемпионом мира по блицу, выиграв турнир, который прошел в Дохе. Перед последним туром лидировал Карлсен, но норвежец свою последнюю партию свел вничью, а Карякин выиграл и обошел норвежца по дополнительным показателям. Карлсен ушел с церемонии награждения, не дождавшись ее окончания.
«Не держу на Магнуса зла. И не хочу его ни в чем обвинять.
Карлсен ушел с церемонии сразу после того, как его призерам вручили медали и награды. В этот момент призеры — в тройку вошел также россиянин Даниил Дубов — позировали фотографам.
В декабре Карлсен выиграл у Карякина матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Первые семь партий закончились вничью, а в восьмой он уступил Карякину, играя белыми. После этого норвежец ушел с
В десятой партии Карякин, играя черными, уступил, и счет в матче сравнялся. Двенадцать партий с классическим контролем времени закончились вничью, а на
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