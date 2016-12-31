«Награждение слишком много значило для Магнуса». Почему сорвался Карлсен
На чемпионате мира по блицу Сергей Карякин по дополнительным показателям обошел обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Карлсен, расстроенный поражением, досрочно покинул церемонию награждения.
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Стоит напомнить, что это не первый случай чрезмерно эмоциональной реакции на неудачу. 22 ноября после поражения от Сергея Карякина в восьмой партии чемпионата мира, Карлсен ушел с послематчевой
VG: Человек, который разозлил Карлена: — Извини, Магнус!
«Номер один в шахматном мире норвежец Магнус Карлсен был в ярости, после того, как Войташек, имеющий явное преимущество над Сергеем Карякиным проиграл россиянину в 20-м туре чемпионата:
— Я был так зол. Войтшек игнорировал такие простые вещи. Он проиграл там, где все бы выиграли. Мне нужна была хотя бы ничья, — сказал Магнус Карлсен «VG» впоследствии.
Войтшек объяснил произошедшее VG:
— Я был намного лучше, но в
Dagsavisen: Карлсен проклят серебром чемпионата мира
«Магнус Карлсен уже держал золото чемпионата мира по блицу в кармане, но лишился его после ничьей в последнем туре против Сергея Карякина. После этого он был проклят.
До последней партии чемпионата Карлсен опережал Карякина на 0,5 очка. Победа над Петером Леко гарантировала бы норвежцу золото, однако потратив слишком много времени на раздумья, ему, в конце концов, пришлось довольствоваться ничьей. В это же время Карякин догнал Карлсена по очкам, обыграв гроссмейстера из Грузии Джобаву. Таким образом, Карлсен и Карякин завершили чемпионат, имея в активе по 16 очков после 21 партии, но россиянин выиграл по дополнительным показателям.
— Я проклят. Мне нечего сказать кроме этого, — сказал Карлсен телеканалу NRK.
NRK: Поймите, он проклят
«В Дохе все было относительно спокойно до самого последнего часа полудня пятницы. Потом произошло
Поляк Войташек облажался и дал Карякину обойти Магнуса Карлсена. Знатоки понимают разочарование норвежца.
— Я понимаю, почему Карлсен сказал, что он проклят, — заявил эксперт NRK Торстейн Вae.
Dagbladet: Церемония награждения слишком много значила для Карлсена
«Карлсен был зол на конкурента Войтшека. Мое настроение на церемонии награждения было не намного лучше. Карлсен сфотографировался с другими игроками и в тот момент, когда конфети падали с потолка, он помахал рукой, чувствуя явное неудобство, и покинул помещение. Такое же выражение на лице было у шахматиста на
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