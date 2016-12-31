«Награждение слишком много значило для Магнуса». Почему сорвался Карлсен

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Стоит напомнить, что это не первый случай чрезмерно эмоциональной реакции на неудачу. 22 ноября после поражения от Сергея Карякина в восьмой партии чемпионата мира, Карлсен ушел с послематчевой пресс-конференции, не дождавшись соперника. «Карлсен был разочарован игрой и зол на себя», — сообщил тогда менеджер Эспен Агдестейн.

VG: Человек, который разозлил Карлена: — Извини, Магнус!

«Номер один в шахматном мире норвежец Магнус Карлсен был в ярости, после того, как Войташек, имеющий явное преимущество над Сергеем Карякиным проиграл россиянину в 20-м туре чемпионата:

— Я был так зол. Войтшек игнорировал такие простые вещи. Он проиграл там, где все бы выиграли. Мне нужна была хотя бы ничья, — сказал Магнус Карлсен «VG» впоследствии.

Войтшек объяснил произошедшее VG:

— Я был намного лучше, но в какой-то момент я потерял след, — сказал поляк. — Конечно, я должен был сыграть на ничью. Я не могу объяснить, как это могло произойти, но блиц требует очень быстрого принятия решений. Мне очень жаль, Магнус! В следующий раз, может быть, я смогу помочь, — сказал, улыбаясь, поляк.

Dagsavisen: Карлсен проклят серебром чемпионата мира

«Магнус Карлсен уже держал золото чемпионата мира по блицу в кармане, но лишился его после ничьей в последнем туре против Сергея Карякина. После этого он был проклят.

До последней партии чемпионата Карлсен опережал Карякина на 0,5 очка. Победа над Петером Леко гарантировала бы норвежцу золото, однако потратив слишком много времени на раздумья, ему, в конце концов, пришлось довольствоваться ничьей. В это же время Карякин догнал Карлсена по очкам, обыграв гроссмейстера из Грузии Джобаву. Таким образом, Карлсен и Карякин завершили чемпионат, имея в активе по 16 очков после 21 партии, но россиянин выиграл по дополнительным показателям.

— Я проклят. Мне нечего сказать кроме этого, — сказал Карлсен телеканалу NRK.

NRK: Поймите, он проклят

«В Дохе все было относительно спокойно до самого последнего часа полудня пятницы. Потом произошло что-то особенное. Магнус Карлсен и Сергей Карякин сражались за титул чемпиона мира. Карлсен только что закончил свою партию и подошел к столу, где Карякин играл важный поединок против поляка Войташека. Последний имел огромное преимущество, что было хорошей новостью для Карлсена, — но внезапно поляк сделал несколько серьезных ошибок, и все перевернулось с ног на голову: партия завершилась победой Карякина, что вывело Карлсена из себя.

Поляк Войташек облажался и дал Карякину обойти Магнуса Карлсена. Знатоки понимают разочарование норвежца.

— Я понимаю, почему Карлсен сказал, что он проклят, — заявил эксперт NRK Торстейн Вae.

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