Россиянка Гунина выбыла из первой десятки рейтинга FIDE по итогам декабря, став 11-й
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Россиянка Валентина Гунина потеряла одну позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) по итогам декабря, опустившись на 11-е место, следует из новой версии рейтинга, опубликованной на официальном сайте организации в субботу.
В нынешнем месяце Гунина (2524) сыграла 11 матчей и уступила десятую строчку грузинке Нане Дзагнидзе (2525).
В топ-10 входят две представительницы России: Александра Костенюк (2549) занимает пятое место, Екатерина Лагно (2530) идет девятой.
Тройка лидеров осталась без изменений: первая и вторые позиции у китаянок — Хоу Ифань (2651) и Цзюй Вэньцзюнь (2583), тройку замыкает украинка Анна Музычук (2558).
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