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31 декабря 2016, 17:59 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь, опустившись на восьмое место

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Россиянин Сергей Карякин опустился с шестой на восьмую строчку в новой версии рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованной по итогам декабря на официальном сайте организации.

Россиянин Сергей <span class=error>Карякин</span> опустился с шестой на восьмую строчку в новой версии рейтинга Международной шахматной федерации (<span class=error>FIDE</span>) опубликованной по итогам декабря на официальном сайте организации. Увеличить
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В декабре Карякин (2785) не провел ни одного матча, с чем и связана потеря позиций в рейтинге. Россиянина обошли индиец Вишванатан Ананд (2786), поднявшийся на шестое место, и американец Хикару Накамура (2785), ставший седьмым.

Еще один представитель России Владимир Крамник (2827) сохранил третью строчку. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (2840), на второй позиции расположился Фабиано Каруана (2827) из США.

В ноябре Карякин проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
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