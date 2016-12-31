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31 декабря 2016, 17:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматист Карякин назвал заслуженной свою победу на чемпионате мира по блицу

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин считает заслуженной свою победу на прошедшем в Дохе чемпионате мира по блицу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что, в некоторый степени, ему помогла удача.

Российский шахматист отметил что норвежец Магнус Карлсен очень тяжело воспринял свое второе место на турнире. Увеличить
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На закончившемся в Дохе чемпионате мира по блицу Карякин впервые в карьере стал победителем турнира. По итогам 21 партии он набрал 16,5 балла, опередив норвежца Магнуса Карлсена по дополнительным показателям.

«В этот раз удача немного улыбнулась мне, и можно сказать, что после Нью-Йорка это, в какой-то степени, заслуженно. Там мне чуть-чуть не хватило в конце, а здесь ему (Карлсену — прим. ТАСС) не хватило», — сказал Карякин.

Также российский шахматист прокомментировал реакцию Карлсена, который преждевременно покинул церемонию награждения по итогам чемпионата мира. «Он очень тяжело воспринял свое поражение, потому что весь турнир мы шли вровень. Он знал турнирный расклад и должен был выигрывать последнюю партию, но не смог, а я смог», — пояснил Карякин.

В ноябре Карякин и Карлсен играли между собой за мировую шахматную корону. Норвежец сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.
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