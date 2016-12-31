Шахматист Карякин назвал заслуженной свою победу на чемпионате мира по блицу

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На закончившемся в Дохе чемпионате мира по блицу Карякин впервые в карьере стал победителем турнира. По итогам 21 партии он набрал 16,5 балла, опередив норвежца Магнуса Карлсена по дополнительным показателям.

«В этот раз удача немного улыбнулась мне, и можно сказать, что после Нью-Йорка это, в какой-то степени, заслуженно. Там мне чуть-чуть не хватило в конце, а здесь ему (Карлсену — прим. ТАСС) не хватило», — сказал Карякин.

Также российский шахматист прокомментировал реакцию Карлсена, который преждевременно покинул церемонию награждения по итогам чемпионата мира. «Он очень тяжело воспринял свое поражение, потому что весь турнир мы шли вровень. Он знал турнирный расклад и должен был выигрывать последнюю партию, но не смог, а я смог», — пояснил Карякин.