Яновский: Непомнящий имеет шанс бросить вызов Карлсену на ЧМ-2018
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский шахматист Ян Непомнящий имеет шанс бросить вызов действующему чемпиону мира по классическим шахматам норвежцу Мангусу Карлсену в борьбе за шахматную корону в 2018 году, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский.
Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года выигравший в
«Наш выдающийся шахматист Ян Непомнящий упустил победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в самом конце. С моей точки зрения, это тот шахматист, с которым российская федерация может связывать свои большие надежды. Я считаю, что через два года бросить вызов Магнусу Карлсену на чемпионате мира по классическим шахматам имеет шансы, кроме Сергея Карякина, еще и Ян Непомнящий, который обладает очень ярким талантом. Хоть ему и не удалось сейчас стать чемпионом, он показал свой большой потенциал. Верим, что его главные победы не за горами», — сказал Яновский по телефону.
«За два тура до конца он шел на чистом первом месте. И казалось, что у него есть все шансы стать чемпионом мира по рапиду, но он проиграл Карлсену, расстроился, и в последнем туре проиграл еще одному нашему шахматисту Александру Грищуку. Это отбросило его от первой тройки, но он был очень близок к победе», — отметил специалист.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter