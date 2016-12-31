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31 декабря 2016, 16:52 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Яновский: Непомнящий имеет шанс бросить вызов Карлсену на ЧМ-2018

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский шахматист Ян Непомнящий имеет шанс бросить вызов действующему чемпиону мира по классическим шахматам норвежцу Мангусу Карлсену в борьбе за шахматную корону в 2018 году, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года выигравший в Нью-Йорке на тай-брейке у российского претендента на титул Сергея Карякина. Чемпионат мира среди мужчин пройдет в 2018 году, однако место турнира еще не определено. Непомнящий остался в шаге от призового места на чемпионате мира по быстрым шахматам. Победу одержал украинец Василий Иванчук, вторым стал еще один представитель РФ Александр Грищук, а бронза у норвежца Магнуса Карлсена.

«Наш выдающийся шахматист Ян Непомнящий упустил победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в самом конце. С моей точки зрения, это тот шахматист, с которым российская федерация может связывать свои большие надежды. Я считаю, что через два года бросить вызов Магнусу Карлсену на чемпионате мира по классическим шахматам имеет шансы, кроме Сергея Карякина, еще и Ян Непомнящий, который обладает очень ярким талантом. Хоть ему и не удалось сейчас стать чемпионом, он показал свой большой потенциал. Верим, что его главные победы не за горами», — сказал Яновский по телефону.

«За два тура до конца он шел на чистом первом месте. И казалось, что у него есть все шансы стать чемпионом мира по рапиду, но он проиграл Карлсену, расстроился, и в последнем туре проиграл еще одному нашему шахматисту Александру Грищуку. Это отбросило его от первой тройки, но он был очень близок к победе», — отметил специалист.
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