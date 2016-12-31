На закончившемся в Дохе чемпионате мира по блицу Карякин впервые в карьере стал победителем турнира. По итогам 21 партии он набрал 16,5 балла, опередив норвежца Магнуса Карлсена по дополнительным показателям.

«Сережа большой молодец, это заслуженная победа. Его можно от души поздравить, и будем надеется, что в новом году ему покорятся новые вершины. В каждом турнире ты можешь прыгнуть выше головы, на чемпионате мира Сергей показал результат лучше, чем можно было ожидать. Но только такое выступление и должен был показать Карякин, чтобы выиграть, а то что вырвал победу на ленточке — это вдвойне приятно и достойно», — сказал Смагин.

Также собеседник ТАСС прокомментировал преждевременный уход Карлсена с церемонии награждения чемпионата мира по блицу. «Это говорит, что у него подвижная нервная система и временами напоминает выходки Фишера. Он еще совсем молодой человек, у которого бывают перемены настроения, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Ему крайне обидно, он лидировал за тур до конца, но не смог выиграть. Мы видели еще в Нью-Йорке, что у него бывают срывы, все думали, что это случайность, но как видим, это не так — это его натура», — отметил эксперт.