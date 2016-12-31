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31 декабря 2016, 13:39 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Магнус Карлсен: Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать

Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком.

Норвежец <span class=error>Магнус</span> <span class=error>Карлсен</span> признался что очень зол на себя и на то как сложилась встреча между Сергеем <span class=error>Карякиным</span> и <span class=error>Радославом</span> Войташеком. Увеличить
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Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.

— Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, — цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. — Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.

Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.
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