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31 декабря 2016, 8:45 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

Норвежец Магнус Карлсен, проигравший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, в негодовании покинул церемонию награждения, сообщает NRK.

Когда на него сыпался дождь из конфетти, он махнул рукой и ушел.

Напомним, что перед последним туром Карлсен лидировал и опережал своего бывшего соперника в матче за мировую шахматную крону на полбалла. Однако в последнем поединке Карлсен проиграл венгру Петеру Леко. Карякин же выиграл у грузина Баадура Джобавы и сравнялся с Карлсеном по очкам, однако опередил его по дополнительным показателям.
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Новости Шахмат, шашек

Разгневанный Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, уступивший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, был очень разгневан своим поражением и раньше времени покинул церемонию награждения, сообщает NRK.
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