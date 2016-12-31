Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28312166/
31 декабря 2016, 2:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Разгневанный Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, уступивший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, был очень разгневан своим поражением и раньше времени покинул церемонию награждения, сообщает NRK.

Перед заключительным 21-м туром Карлсен опережал Карякина на полбалла, но уступил венгру Петеру Леко, а Сергей одержал победу на грузином Баадуром Джобавой. Сравнявшись по очкам с норвежцем Карякин обошёл его по дополнительным показателям.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена