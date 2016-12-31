Разгневанный Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, уступивший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, был очень разгневан своим поражением и раньше времени покинул церемонию награждения, сообщает NRK.
Перед заключительным 21-м туром Карлсен опережал Карякина на полбалла, но уступил венгру Петеру Леко, а Сергей одержал победу на грузином Баадуром Джобавой. Сравнявшись по очкам с норвежцем Карякин обошёл его по дополнительным показателям.
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