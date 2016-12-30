«Норвежец сильнее, но в матчах между Карлсеном и Карякиным возможно все»

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— Карякин лидировал и после первого дня, — напомнил Макарычев. — Правда, вместе с Магнусом Карлсеном. Конечно, мы помним, как повезло Сергею в пятом туре первого дня, когда он обыграл Магнуса черными. Сегодня, оказавшись в сложной психологической ситуации, когда оба конкурента заметно оторвались от всех остальных и выигрывали партию за партией, Карякин немного отстал. Перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 очка. Хотя, было понятно, что при равном счете чемпионом мира по дополнительным показателям станет россиянин.

— И Карлсен сыграл вничью в последней партии.

— Да. В 21-м туре ему противостоял очень опытный и мастеровитый Петер Леко, который решил с позиции силы белыми сыграть вничью. Параллельно шла игра Сергея Карякина и Баадура Джобавы — лидера современных грузинских шахмат. Россиянину необходима была победа, которой он в итоге и добился. Надо сказать, что, набрав по 16,5 очков из 21, россиянин и норвежец оторвались от всех ближайших преследователей на две победы. Третье место занял еще один наш соотечественник — Даниил Дубов.

— Что эта победа значит для Сергея?

— Он переломил мнение, которое отчасти сформировалось в шахматном мире. Ведь считалось, что Карякин, несмотря на упорную борьбу в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Карлсеном, не тот гроссмейстер, который способен победить норвежца. Однако Сергей доказал обратное. По блицевому рейтингу россиянин обошел Дина Линжэня и теперь вышел на второе место. Первое занимает норвежец. И в классике, и в блице, и в быстрых шахматах….

— С такой игрой, как на чемпионате мира по блицу, Карякин победил бы на тай-брейке на большую шахматную корону месяц назад?

— Тай-брейк — это всегда лотерея. Хотя я считаю, что Сергей не должен был уступать Магнусу с таким счетом, какой в итоге получился. Сейчас россиянин стал чемпионом мира по блицу, а в 2012-м выигрывал чемпионат мира по быстрым шахматам. Поэтому проигрывать Карлсену тай-брейк он вовсе не обязан. Возможно, тогда у него что-то не сложилось. Хотя, конечно, норвежец сильнее. Но в матчах между ними возможно все.

КРАМНИК, КАРУАНА, СО И КАРЯКИН — ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ ГРЯДУЩЕГО ТУРНИРА ПРЕТЕНДЕНТОВ

— Миф о непобедимости Карлсена теперь развеян?

— Вовсе нет. Наоборот Магнус только укрепил звание лучшего шахматиста мира. Он же поделил первое место и в чемпионате мира по быстрым шахматам, и блице. Но для нас важно, что в более быстрой версии шахмат Карякин показал себя более чем достойно. Сергей доказал, что способен соперничать с Карлсеном.

— Можно сделать вывод, что Карякин с Карлсеном — лучшие шахматисты в мире?

— Некоторые авторитетные шахматисты говорили, будто Сергей недостаточно талантлив, поскольку его матч с Магнусом был не особенно ярким. Двое сильнейших в мире? Ответ на этот вопрос мы узнаем на турнире претендентов. Хотя не исключаю вариант, при котором Карякин может его пропустить. Но если он будет там участвовать, то будет одним из главных претендентов на победу.

— Кто еще является фаворитом грядущего турнира претендентов?

— Среди тех, кто имеет право участвовать — Фабиано Каруана и Владимир Крамник. Хочется верить, что Владимир тряхнет стариной и докажет, что годы — не помеха. Если говорить об остальных, то выделяется Уэсли Со. Новый американец. Он филиппинец по происхождению, который сделал весомый вклад в победу сборной США на шахматной Олимпиаде.