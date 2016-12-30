Шахматист РФ Карякин сыронизировал в адрес Карлсена после победы на ЧМ по блицу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Карякин в пятницу одержал победу на чемпионате мира по блицу в Дохе​, опередив по дополнительным показателям чемпиона мира по классическим шахматам Карлсена, которому недавно проиграл в Нью-Йорке в матче за мировую шахматную корону.

Позже россиянин в своем микроблоге в Twitter опубликовал фото с золотой медалью и сделал подпись: «Не в этот раз​, мистер Карлсен».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not this time, Mr.Carlsen?! <a href="https://t.co/YTKpba3HRt">pic.twitter.com/YTKpba3HRt</a></p>— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) <a href="https://twitter.com/SergeyKaryakin/status/814911194612068352">30 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

​