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30 декабря 2016, 23:17 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Шахматист РФ Карякин сыронизировал в адрес Карлсена после победы на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин сыронизировал в адрес норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена после победы на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар).

Российский шахматист Сергей <span class=error>Карякин</span> <span class=error>сыронизировал</span> в адрес норвежского гроссмейстера <span class=error>Магнуса</span> <span class=error>Карлсена</span> после победы на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар). Увеличить
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Карякин в пятницу одержал победу на чемпионате мира по блицу в Дохе​, опередив по дополнительным показателям чемпиона мира по классическим шахматам Карлсена, которому недавно проиграл в Нью-Йорке в матче за мировую шахматную корону.

Позже россиянин в своем микроблоге в Twitter опубликовал фото с золотой медалью и сделал подпись: «Не в этот раз​, мистер Карлсен».
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