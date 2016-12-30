Шахматист РФ Карякин сыронизировал в адрес Карлсена после победы на ЧМ по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин сыронизировал в адрес норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена после победы на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар).
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Карякин в пятницу одержал победу на чемпионате мира по блицу в Дохе, опередив по дополнительным показателям чемпиона мира по классическим шахматам Карлсена, которому недавно проиграл в
Позже россиянин в своем микроблоге в Twitter опубликовал фото с золотой медалью и сделал подпись: «Не в этот раз, мистер Карлсен».
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