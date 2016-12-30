«Теперь критики Карякина замолчат»

Всем любителям шахмат известно, что Сергей Карякин очень хорошо играет в быстрые шахматы и блиц. Можно сказать, что это его конек. В 2012 году он доказал это, выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам в Астане. Уже тогда он опередил Магнуса Карлсена. Однако стать чемпионом мира по блицу ему никак не удавалось. Он был в тройке, всегда играл удачно, претендовал на золото, но постоянно чего-то не хватало.

Нынешний турнир в Дохе был для Карякина особенным. Надо понимать, что матч с Карлсеном за титул чемпиона мира по классическим шахматам и многочисленные интервью в течение трех недель отняли много сил. Бывало, что с Сергеем записывали по пять интервью за сутки. При этом первое, напомню, он дал именно «Спорт-Экспрессу».

Перед нынешним турниром Карякин ставил себе очень скромную цель: быть в тройке призеров. Он понимал, что сил и времени на качественную подготовку не было. В этой связи нет ничего удивительного, что в рапиде он занял только 19-е место. Многие специалисты вообще утверждали, что принимать участие в чемпионате мира не стоило. Не стану называть их фамилии, но они открыто заявляли, что поездка в Доху — большая ошибка. Однако Сергей собрался и доказал, что у него несгибаемая воля. Получив такой удар в рапиде, он хорошо настроился на блиц.

Перед началом первого дня я попал в сильную пробку и у меня сел телефон. Поэтому результаты удалось посмотреть, только когда завершился пятый тур. Каково же было мое удивление, когда я увидел счет в партии Карлсена и Карякин. 0:1! Потом, правда, после победы в шестом туре, Сергей продолжил играть вничью. Тем не менее, по итогам первого дня Сергей и Магнус лидировали с одинаковым количеством очков.

Во второй день принципиальные противники шли ноздря в ноздрю. Потом Карякин очень обидно проиграл Накамуре. Он имел выигрышную позицию, но зевнул ферзя. В блице такое бывает сплошь и рядом, особенно когда у тебя всего шесть секунд на ход. Однако истинный характер Карякин проявил, когда выиграл в последнем туре у Баадура Джобавы. В этот же момент Петер Леко, несмотря на усталость, белыми удержал ничью с Магнусом Карлсеном. От норвежца ждали победы, но венгр проявил характер. В этот момент я на секунду подумал: «А вдруг по дополнительным показателям лучше окажется Магнус»? Но нет!