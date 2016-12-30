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30 декабря 2016, 21:34 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин: После трёх недель пиара нон-стоп и не помышлял о чемпионстве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу который проходил в Дохе. Увеличить
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«Это фантастика! Перед Дохой ставил перед собой задачу-максимум — попасть в тройку либо в быстрых шахматах, либо в блице. Ни о каком чемпионстве и не помышлял. После трёх недель пиара нон-стоп, когда по возвращении из Нью-Йорка с матча с Карлсеном за мировую корону в “классике” приходилось каждый день тратить всё время на общение журналистами, сил почти не осталось. Поэтому сейчас очень доволен. Вы даже не представляете — как!

Безусловно, очная победа над Карлсеном добавляет радости. Любая победа над Магнусом ценна сама по себе. Придаёт уверенности перед будущими встречами», — приводит слова Карякина «Лайф».
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