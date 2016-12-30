Карякин: После трёх недель пиара нон-стоп и не помышлял о чемпионстве

«Это фантастика! Перед Дохой ставил перед собой задачу-максимум — попасть в тройку либо в быстрых шахматах, либо в блице. Ни о каком чемпионстве и не помышлял. После трёх недель пиара нон-стоп, когда по возвращении из Нью-Йорка с матча с Карлсеном за мировую корону в “классике” приходилось каждый день тратить всё время на общение журналистами, сил почти не осталось. Поэтому сейчас очень доволен. Вы даже не представляете — как!



Безусловно, очная победа над Карлсеном добавляет радости. Любая победа над Магнусом ценна сама по себе. Придаёт уверенности перед будущими встречами», — приводит слова Карякина «Лайф».