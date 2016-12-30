Карякин: После трёх недель пиара нон-стоп и не помышлял о чемпионстве
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе.
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«Это фантастика! Перед Дохой ставил перед собой
Безусловно, очная победа над Карлсеном добавляет радости. Любая победа над Магнусом ценна сама по себе. Придаёт уверенности перед будущими встречами», — приводит слова Карякина «Лайф».
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