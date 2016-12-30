Глава РШФ: Победа Карякина на ЧМ по блицу стала символичной накануне Нового года

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В пятницу Карякин впервые в карьере стал победителем мирового первенства по блицу, которое завершилось в Дохе (Катар). По итогам 21 партий Карякин занял первое место, набрав 16,5 очков. Столько же очков набрал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, уступивший Карякину по дополнительным показателям, в очной встрече между ними победу одержал россиянин. Третьим стал соотечественник Карякина Даниил Дубов, с 14,5 очками обошедший по дополнительным показателям набравших такое же количество баллов американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука.

«Это большая победа российских шахмат. Они в стране на подъеме, во многом благодаря успехам Сергея, находящимся постоянно в ведущих новостных сводках, — сказал Филатов. — И Карякин в очередной раз сумел порадовать всех болельщиков. При этом он не просто стал чемпионом мира по блицу, а в очной встрече обыграл Магнуса Карлсена, показав свой высочайший уровень».

«Думаю, эта победа во многом символична тем, что она случилась накануне Нового года, и я хочу поздравить любителей шахмат и читателей ТАСС с ней и пожелать счастья в Новом году», — добавил он.