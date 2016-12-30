Карлсен: Войташек нашёл единственно возможный способ проиграть Карякину
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, уступивший россиянину Сергею Карякину победу на чемпионате мира по блицу в последнем туре, посетовал на слабую игру поляка Радослава Войташека против Карякина в предпоследней партии.
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«Я был так зол после партии Карякина с Войташеком. Это было одно из самых глупых поражений, которые я
Мне кажется, я проклят. Больше мне нечего сказать. В моей последней партии я не смог проделать хорошую работу. Да, играть черными было трудно, но я не сумел сконцентрироваться», — приводит слова Карлсена NRK.
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