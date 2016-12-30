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30 декабря 2016, 20:36 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карлсен: Войташек нашёл единственно возможный способ проиграть Карякину

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, уступивший россиянину Сергею Карякину победу на чемпионате мира по блицу в последнем туре, посетовал на слабую игру поляка Радослава Войташека против Карякина в предпоследней партии.

Норвежский шахматист <span class=error>Магнус</span> <span class=error>Карлсен</span> уступивший россиянину Сергею <span class=error>Карякину</span> победу на чемпионате мира по блицу в последнем туре посетовал на слабую игру поляка Радослава Войташека против <span class=error>Карякина</span> в предпоследней партии. Увеличить
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«Я был так зол после партии Карякина с Войташеком. Это было одно из самых глупых поражений, которые я когда-либо видел. Войташек игнорировал простые вещи. У него была позиция, в которой выиграли бы все. У него была доминирующая позиция, а он взял и проиграл. Там было невозможно проиграть. Мне нужна была хотя бы ничья. А он нашёл единственный способ уступить.

Мне кажется, я проклят. Больше мне нечего сказать. В моей последней партии я не смог проделать хорошую работу. Да, играть черными было трудно, но я не сумел сконцентрироваться», — приводит слова Карлсена NRK.
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