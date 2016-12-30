Карлсен: Войташек нашёл единственно возможный способ проиграть Карякину

«Я был так зол после партии Карякина с Войташеком. Это было одно из самых глупых поражений, которые я когда-либо видел. Войташек игнорировал простые вещи. У него была позиция, в которой выиграли бы все. У него была доминирующая позиция, а он взял и проиграл. Там было невозможно проиграть. Мне нужна была хотя бы ничья. А он нашёл единственный способ уступить.



Мне кажется, я проклят. Больше мне нечего сказать. В моей последней партии я не смог проделать хорошую работу. Да, играть черными было трудно, но я не сумел сконцентрироваться», — приводит слова Карлсена NRK.