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30 декабря 2016, 19:39 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин: К Вейку придётся готовиться, раздавая интервью

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился первыми впечатлениями от победы на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).

«Весь турнир я сыграл очень хорошо. А моя партия с Леко в 19-м туре — просто блестящая.

Надеюсь, сейчас в России снова заинтересуются шахматами как месяц назад. Может быть, к Вейку придётся готовиться, раздавая интервью», — приводит слова Карякина официальный твиттер портала «Новости шахмат».
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Глава РШФ: Победа Карякина на ЧМ по блицу стала символичной накануне Нового года

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российского шахматиста Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу является символичной, поскольку случилась накануне Нового года. Об этом ТАСС рассказал президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
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