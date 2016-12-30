Карякин: К Вейку придётся готовиться, раздавая интервью
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился первыми впечатлениями от победы на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).
«Весь турнир я сыграл очень хорошо. А моя партия с Леко в 19-м туре — просто блестящая.
Надеюсь, сейчас в России снова заинтересуются шахматами как месяц назад. Может быть, к Вейку придётся готовиться, раздавая интервью», — приводит слова Карякина официальный твиттер портала «Новости шахмат».
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