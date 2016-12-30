Российский шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).
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После 21 партии он набрал 16,5 очка. Второе место занял норвежец Магнус Карлсен, набравший такое же количество очков, но уступивший Карякину по дополнительным показателям. Третье место у еще одного российского шахматиста Даниила Дубова, набравшего 14,5 баллов и обогнавшего по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука.
Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу, в прошлом году победу одержал Грищук.
В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье место заняли представительницы России — Екатерина Лагно (12,5) и Валентина Гунина (12,5).
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