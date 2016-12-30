Украинка Музычук — чемпионка мира в блице
Украинка Анна Музычук стала победительницей чемпионата мира в блице.
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По итогам 17 раундов она набрала 13 очков. Второй и третьй стали россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно (по 12,5 очка).
Другие представительницы России Дарья Чарочкина, Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Александра Горячкина и Влада Свиридова заняли 6-е, 7-е, 8-е, 24-е и 27-е место соответственно. Всего в турнире приняли участие 34 шахматистки.
Ранее Музычук также выиграла чемпионат мира в рапиде.
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