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30 декабря 2016, 18:54 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Украинка Музычук — чемпионка мира в блице

Украинка Анна Музычук стала победительницей чемпионата мира в блице.

Украинка Анна <span class=error>Музычук</span> стала победительницей чемпионата мира в блице. Увеличить
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По итогам 17 раундов она набрала 13 очков. Второй и третьй стали россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно (по 12,5 очка).

Другие представительницы России Дарья Чарочкина, Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Александра Горячкина и Влада Свиридова заняли 6-е, 7-е, 8-е, 24-е и 27-е место соответственно. Всего в турнире приняли участие 34 шахматистки.

Ранее Музычук также выиграла чемпионат мира в рапиде.

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