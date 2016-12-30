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30 декабря 2016, 17:39 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин вышел в лидеры ЧМ по блицу за пять туров до конца

Российский гроссмейстер Сергей Карякин снова вышел в лидеры чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> снова вышел в лидеры чемпионата мира по блицу который проходит в Дохе. Увеличить
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В 16-м туре Карякин обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, а лидировавший до этого норвежец Магнус Карлсен уступил украинцу Василию Иванчуку. В 17-м туре оба спортсмена синхронно выиграли.

Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха, Катар
Мужчины. После 17 туров

1. Сергей Карякин (Россия) — 13.
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 13.
3. Даниил Дубов (Россия) — 11,5…
5. Александр Грищук (Россия) — 11,5…
8. Александр Морозевич (Россия) — 11.
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Новости Шахмат, шашек

Карякин берет у Карлсена реванш

Карякин берет у Карлсена реванш

В Дохе состоялись первые 12 раундов чемпионата мира по блицу. По итогам этих партий Сергей Карякин лидирует в турнирной таблице с 10 очками в активе, а Магнус Карлсен идет вторым с таким же количеством баллов, но проигрывает россиянину по дополнительным показателям. 30 декабря предстоит второй день турнира, на котором решится судьба шахматной короны в этом виде древней игры.
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