Карякин вышел в лидеры ЧМ по блицу за пять туров до конца
Российский гроссмейстер Сергей Карякин снова вышел в лидеры чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 16-м туре Карякин обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, а лидировавший до этого норвежец Магнус Карлсен уступил украинцу Василию Иванчуку. В 17-м туре оба спортсмена синхронно выиграли.
Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха, Катар
Мужчины. После 17 туров
1. Сергей Карякин (Россия) — 13.
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 13.
3. Даниил Дубов (Россия) — 11,5…
5. Александр Грищук (Россия) — 11,5…
8. Александр Морозевич (Россия) — 11.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter