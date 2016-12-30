Карякин вышел в лидеры ЧМ по блицу за пять туров до конца

В Дохе состоялись первые 12 раундов чемпионата мира по блицу. По итогам этих партий Сергей Карякин лидирует в турнирной таблице с 10 очками в активе, а Магнус Карлсен идет вторым с таким же количеством баллов, но проигрывает россиянину по дополнительным показателям. 30 декабря предстоит второй день турнира, на котором решится судьба шахматной короны в этом виде древней игры.