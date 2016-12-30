Карякин берет у Карлсена реванш

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В канун Нового года, 29 декабря, в столице Катара Дохе стартовал чемпионат мира по блицу — шахматам, где на партию дается всего три минуты, а за каждый сделанный ход начисляется по две секунды. В первый соревновательный день было проведено по 12 партий, в которых Сергей Карякин одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью, что позволило ему возглавить турнирную таблицу, а Магнус Карлсен потерпел поражение во встрече с россиянином и занимает на данный момент второе место.

Действующим обладателем мировой короны в блице является российский гроссмейстер Александр Грищук, который прибыл на побережье Персидского залива, чтобы защитить свой титул.

Серьезность намерений Александра стала ясна еще до начала самих партий блица: на предшествовавших им соревнованиях по быстрым шахматам, где первенствовал украинский мастер Василий Иванчук, россиянин занял второе место, уступив лидеру лишь по дополнительным показателям. Ожидалось, что и на своем «законном поле деятельности» гроссмейстер стартует с места в карьер.

Однако неожиданно в ход событий вмешалась неугомонная парочка Карлсен — Карякин.

Недавние соперники в матче на первенство мира по классическим шахматам решили превратить в турнир имени себя и чемпионат планеты по блицу.

Карлсен, который долго раскачивался в «рапиде», в этом турнире с ходу победил черными фигурами опытнейшего китайского спортсмена Сянчжи Бу и на этой же волне успеха буквально смел с доски испанца Вальехо Понса, который так растерялся, что не уследил за временем и попал в жесткий цейтнот. Вскоре под это норвежское «торнадо» угодил и самый молодой гроссмейстер ОАЭ Салех Салем.

Победы давались Магнусу легко и быстро даже по меркам трехминутной партии. И только в четвертой игре норвежец оступился: кубинец Леиньер Домингес, в 2008 году торжествовавший в этом виде шахмат, вынудил своего гениального оппонента согласиться на ничью. Соперники очень рано разменяли ферзей, и далее накал игры неизменно спадал, пока та не перешла в спокойный эндшпиль при полном равенстве фигур и полном отсутствии амбиций.

Карякин же, проведший турнир по быстрым шахматам словно в состоянии литургического сна и по его окончании обнаруживший себя в недрах таблицы, неожиданно заиграл так дерзко, что поверг своих расслабившихся было соперников в немалый шок.

Черными фигурами оказался мгновенно повержен аргентинец Диего Флорес, та же участь постигла китайского спортсмена Ли Чао, который отважно пытался выкрутиться в эндшпиле с одной ладьей против ферзя у Карякина; еще более обидное поражение Сергей нанес хорвату Босиочичу, задавив его позиционно и заставив банально просрочить время.

Четвертая партия могла стать для Карякина такой же судьбоносной, как и для Карлсена: Сергей встречался с действующим чемпионом мира по блицу Грищуком и вполне мог, как и норвежец, потерять свои первые очки именно на этом рубеже. Однако судьба распорядилась иначе: Карякин без доли сомнения и с огромным преимуществом по позиции одолел своего соотечественника.

Решающим моментом в партии стал «зевок» Грищуком одной ладьи, который дал его сопернику преимущество в целую фигуру и позволил выстроить выгодную позицию, в которой Александру оставалось только признать свое поражение.

Так Карякин преодолел первое тяжелое испытание в виде действующего чемпиона турнира, однако впереди его ждало нечто более серьезное — встреча с самим Карлсеном, которому россиянин не так давно проиграл в матче на первенство мира.

На тот момент между соперниками была разница всего в 0,5 балла, причем норвежец отставал, и ему было необходимо обыгрывать российского оппонента, чтобы не допустить опасного увеличения разрыва.

Однако желание сделать все красиво и ни в коем случае не ошибиться сыграло с Магнусом злую шутку: он изменил своей привычной атакующей манере и с самого начала принялся выстраивать бастион защиты вокруг короля. Это поставило норвежца в незнакомую ему ситуацию игры вторым номером и напрочь лишило всех его традиционных преимуществ.

Зато Карякин в такой тягучей напряженной игре чувствовал себя как рыба в воде и, когда на доске сплелся настоящий клубок из фигур, который, казалось, невозможно было разрубить, Сергей подкараулил соперника на ошибке и заставил того обменять ферзя на ладью.

С этой минуты у Карякина из ниоткуда образовалось преимущество в целого ферзя, которое он сохранил до самого эндшпиля, где Карлсену пришлось признать свое поражение.

После этой недолгой, но крайне захватывающей партии, в которой российский гроссмейстер в какой-то мере поквитался с норвежцем за проигранный тай-брейк, Карякин остался единоличным лидером в турнирной таблице и, похоже, немного расслабился.

В таком слегка предпраздничном настроении Сергей победил не впечатляющего своей игрой египтянина Адли, но дальше пошли весьма серьезные соперники (россиянин Даниил Дубов, индиец Виши Ананд, китаец Янги Ю), с которыми на классе разобраться не удалось.

Дубов добился по ходу игры даже более выгодной позиции, чем Карякин, однако принялся настойчиво шаховать короля оппонента, довольно прозрачно намекая на ничью. В итоге Сергей согласился, понимая, что в любом случае останется единоличным лидером турнира.

В следующем поединке — против Виши Ананда — у Карякина возникла практически симметричная с индийцем позиция, в результате чего соперники решили, что продолжать эту партию смысла нет, и согласились на 0,5 очка.

В третьей партии из этого ничейного цикла россиянин уже с самого начала предложил Янги Ю размен ладьями и быстро довел расстановку на доске до зеркального отражения расстановки своего соперника, после чего легко договорился о ничьей.

Сложно сказать, что послужило причиной этого затишья в игре Карякина. Быть может, пройдя сквозь огонь и воду (Грищука и Карлсена), россиянин не сумел преодолеть медные трубы и чересчур уверовал в себя, а, когда возникли сложности, предпочел соглашаться на ничью и не рисковать лишний раз.

Так или иначе, следующие два поединка против Салеха Салема и Яна Непомнящего Карякин снова выиграл в блестящем стиле.

Особенно стоит отметить триумф россиянина над арабским оппонентом, который был, быть может, не самым заслуженным, но, безусловно, красивым: Сергей сделал шах королю Салема и дождавшись его отступления в неверный угол, одним ходом ферзя поставил мат, совершенно не вытекающий из логики развития событий.

Однако досадная ничья с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом в последнем, 12-м туре этого игрового дня не позволила Карякину уйти на отдых единоличным лидером турнира: Карлсен, словно восставший из пепла феникс, в срочном порядке собрал урожай из побед, одолев подряд Гранта Мелкумяна, Ахмеда Адли, Даниила Дубова, Александра Рязанцева и Александра Морозевича, а затем, после перерыва на ничью с неудобным для всех соперником Янги Ю, взял верх и над Марином Босиочичем.

Благодаря этому титаническому труду норвежец сравнялся по очкам с Карякиным, однако по дополнительным показателям, а именно по среднему рейтингу его соперников, которые оказались сильнее оппонентов Магнуса, тот все равно выигрывает.

После первого дня чемпионата мира по блицу в турнирном зачете сложилось условное двоевластие — и у Карякина, и у Карлсена по 10 очков, — но «фактической власти» у россиянина больше.

Также следует отметить расположившихся на четвертом и пятом местах соответственно Дубова и Морозевича: у обоих россиян по с 8,5 баллов в активе, что оставляет им немало шансов побороться за титул.

И, конечно же, огромную радость российским любителям шахмат принесла королева этой изысканной игры Александра Костенюк, сумевшая на исходе дня одолеть возглавляющую турнирную таблицу Харику Дронавалли и, подобно Карякину, вырваться в лидеры чемпионата мира с 7,5 очками за девять партий (женщины провели партий на три меньше, чем мужчины).

30 декабря пройдет второй день чемпионата мира по блицу, на котором и будет решена судьба титула.