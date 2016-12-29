Макарычев: Карякин стартовал в Дохе плохо, но потом встрепенулся
Гроссмейстер Сергей Макарычев рассказал «СЭ» о шансах Сергея Карякина на победу в чемпионате мира по блицу после сегодняшнего успеха в поединке с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
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Вчера норвежец занял лишь третье место в чемпионате мира по рапиду.
Россиянин Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе. Это был первый поединок шахматистов после того, как Карлсен на
— Сергей и Магнус нуждались в переосмыслении матча за большую шахматную корону и отдыхе, — отметил Макарычев. — Сразу после такого принимать участие в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу непросто. Поначалу было видно, что оба не очень хороши. Казалось, что ни тот, ни другой не смогут претендовать на победу в турнире по рапиду. И действительно Сергей стартовал плохо. Лидерство захватил украинец Василий Иванчук. Но затем блестяще проявил себя Ян Непомнящий. За два тура до финиша россиянин лидировал и имел настоящие шансы на победу. Правда, финиш завалил.
— Почему?
— Его подкосила предпоследняя партия с Карлсеном. У Непомнящего был лучший в мире счет в личных встречах с норвежцем (+3), но в этот раз Магнус победил и догнал его в таблице. Перед последним туром пятеро делили первое место. А потом прошли две стыковые партии: Шахрияр Мамедьяров проиграл Карлсену, а Грищук победил Непомнящего. В итоге по дополнительным показателям победил Иванчук, Грищук — второй, Карлсен — третий.
— А Сергей? Он стал лучше играть в блице?
— Да. Видимо он встрепенулся за три последних дня. Лидерство вместе с Карлсеном говорит об этом. Дело в том, что на турнире по быстрым шахматам он сыграл неудачно. Но теперь, судя по всему, он в порядке. Понимаете, блиц и быстрые шахматы — это разное. Как бег на 50 метров или 100 метров. А бывает вообще бег на десять километров. Это аналог больших шахмат.
— Карякин говорил, что почти не готовился к турниру
— Не думаю, что к такому турниру надо особенно готовиться. Нужно просто правильно настраиваться. А
— То есть, битва в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу — это продолжение противостояния за шахматную корону?
— Корона чемпионата мира по блицу очень маленькая по сравнению с короной победителя классического первенства. Но впереди турнир в
— Какие изменения заметили в игре Магнуса?
— Он доказал, что может не терять самообладание. Вспоминается матч за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин там начал играть в стиле норвежца. Карлсену это было очень неприятно. Говорят, что месяц назад в
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