Макарычев: Карякин стартовал в Дохе плохо, но потом встрепенулся

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Вчера норвежец занял лишь третье место в чемпионате мира по рапиду.

Россиянин Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе. Это был первый поединок шахматистов после того, как Карлсен на тай-бреке выиграл в Нью-Йорке чемпионский матч у Карякина.

— Сергей и Магнус нуждались в переосмыслении матча за большую шахматную корону и отдыхе, — отметил Макарычев. — Сразу после такого принимать участие в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу непросто. Поначалу было видно, что оба не очень хороши. Казалось, что ни тот, ни другой не смогут претендовать на победу в турнире по рапиду. И действительно Сергей стартовал плохо. Лидерство захватил украинец Василий Иванчук. Но затем блестяще проявил себя Ян Непомнящий. За два тура до финиша россиянин лидировал и имел настоящие шансы на победу. Правда, финиш завалил.

— Почему?

— Его подкосила предпоследняя партия с Карлсеном. У Непомнящего был лучший в мире счет в личных встречах с норвежцем (+3), но в этот раз Магнус победил и догнал его в таблице. Перед последним туром пятеро делили первое место. А потом прошли две стыковые партии: Шахрияр Мамедьяров проиграл Карлсену, а Грищук победил Непомнящего. В итоге по дополнительным показателям победил Иванчук, Грищук — второй, Карлсен — третий.

— А Сергей? Он стал лучше играть в блице?

— Да. Видимо он встрепенулся за три последних дня. Лидерство вместе с Карлсеном говорит об этом. Дело в том, что на турнире по быстрым шахматам он сыграл неудачно. Но теперь, судя по всему, он в порядке. Понимаете, блиц и быстрые шахматы — это разное. Как бег на 50 метров или 100 метров. А бывает вообще бег на десять километров. Это аналог больших шахмат.

— Карякин говорил, что почти не готовился к турниру из-за различных мероприятий. В этом причина неудачи в быстрых шахматах?

— Не думаю, что к такому турниру надо особенно готовиться. Нужно просто правильно настраиваться. А пресс-конференции и всякая светская жизнь отвлекает. Но больше помешало, на мой взгляд, влияние проигранного матча.

— То есть, битва в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу — это продолжение противостояния за шахматную корону?

— Корона чемпионата мира по блицу очень маленькая по сравнению с короной победителя классического первенства. Но впереди турнир в Вейк-ан-Зее. Там помимо Карлсена и Карякина примет участие Уэсли Со. Его воспринимают, как человека, который способен сокрушить Магнуса. Вообще, в шахматном мире все сейчас все хотят понять, как Карякин чуть не победил Карлсена в битве за звание чемпиона мира. Случайно ли это? Поэтому каждое соревнование с их участием вызывает огромный интерес.

— Какие изменения заметили в игре Магнуса?