Карлсен остался доволен своим выступлением на ЧМ по блицу

«Во время игры я не заметил возможность вывести на ничью. Осознал все только после завершения партии.

В определенный момент я полностью оцепенел и не мог вспомнить, что должен делать дальше. Я потратил много времени. Как-то так.

Тем не менее, я доволен тем, как выступал в первый день чемпионата, — приводит слова Карлсена NRK.

Сергей Карякин в пятой партии чемпионата мира по блицу обыграл норвежского шахматиста и остался единоличным лидером шахматного турнира.