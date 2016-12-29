Карлсен остался доволен своим выступлением на ЧМ по блицу
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мыслями касательно поражения от россиянина Сергея Карякина в пятом туре чемпионата мира по блицу.
«Во время игры я не заметил возможность вывести на ничью. Осознал все только после завершения партии.
В определенный момент я полностью оцепенел и не мог вспомнить, что должен делать дальше. Я потратил много времени.
Тем не менее, я доволен тем, как выступал в первый день чемпионата, — приводит слова Карлсена NRK.
Сергей Карякин в пятой партии чемпионата мира по блицу обыграл норвежского шахматиста и остался единоличным лидером шахматного турнира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter