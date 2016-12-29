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29 декабря 2016, 21:58 | Прочие: Шахматы, шашки | «Газета.Ру»

Карлсен остался доволен своим выступлением на ЧМ по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мыслями касательно поражения от россиянина Сергея Карякина в пятом туре чемпионата мира по блицу.

«Во время игры я не заметил возможность вывести на ничью. Осознал все только после завершения партии.

В определенный момент я полностью оцепенел и не мог вспомнить, что должен делать дальше. Я потратил много времени. Как-то так.

Тем не менее, я доволен тем, как выступал в первый день чемпионата, — приводит слова Карлсена NRK.

Сергей Карякин в пятой партии чемпионата мира по блицу обыграл норвежского шахматиста и остался единоличным лидером шахматного турнира.
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