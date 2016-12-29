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29 декабря 2016, 20:42 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Шахматисты Карякин и Карлсен лидируют после 12-ти туров на ЧМ по блицу в Дохе

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежский шахматист Магнус Карлсен лидируют после 12-ти туров на чемпионате мира по блицу в Дохе.

Карякин в первый день мирового первенства в Дохе одержал 8 побед, в том числе над Карлсеном в пятом туре, еще четыре партии россиянин свел вничью. В активе Карякина 10 очков, столько же у норвежца Карлсена.

В ноябре Карякин и Карлсен встречались между собой в Нью-Йорке в борьбе за мировую шахматную корону. Соперники не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние вничью — 6:6. Был сыгран тай-брейк в быстрые шахматы из четырех партий, где норвежец был сильнее — 3:1.

В пятницу шахматисты сыграют 13-й — 21-й туры, по итогам которых определится победитель чемпионата мира по блицу.
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