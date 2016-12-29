Шахматисты Карякин и Карлсен лидируют после 12-ти туров на ЧМ по блицу в Дохе
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежский шахматист Магнус Карлсен лидируют после 12-ти туров на чемпионате мира по блицу в Дохе.
Карякин в первый день мирового первенства в Дохе одержал 8 побед, в том числе над Карлсеном в пятом туре, еще четыре партии россиянин свел вничью. В активе Карякина 10 очков, столько же у норвежца Карлсена.
В ноябре Карякин и Карлсен встречались между собой в
В пятницу шахматисты сыграют 13-й — 21-й туры, по итогам которых определится победитель чемпионата мира по блицу.
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