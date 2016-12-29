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29 декабря 2016, 20:29 | Прочие: Шахматы, шашки | «Газета.Ру»

Российский гроссмейстер Карякин лидирует после первого дня ЧМ по блицу

В Катаре завершился первый игровой день на чемпионате мира по блицу.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин набрал 10 очков из 12 возможных и стал лидером турнира. Норвежский шахматист Магнус Карлсен набрал столько же очков, но по дополнительным показателем остался на второй строчке.

Россияне Даниил Дубов и Александр Морозевич занимают третье и четвертое места соответственно.

В пятом раунде шахматного турнира Карякин в очном противостоянии обыграл Карлсена.

В соревнованиях среди женщин лидирует россиянка Александра Костенюк.
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