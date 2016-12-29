Зангалис: Титул на ЧМ по блицу станет для Карякина хорошим завершением года

Карякин в четверг одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который в эти дни проходит в Дохе. Карякин играл черными фигурами, гроссмейстеры совершили 97 ходов. В первый игровой день участники мирового первенства сыграют 12 туров.

«Все-таки для имиджа хочется, чтобы Сергей (Карякин) выиграл этот титул. Закончить такой продуктивный год победой на чемпионате мира — это было бы очень важно, — сказал Зангалис по телефону. — Здорово, что так вышло в матче с Карлсеном с моральной точки зрения, но и с турнирной — тоже хорошо. Есть вероятность, что Сергей и Магнус будут лидировать, и в последний день турнира нас ждет заочная дуэль за то, кто лучше сыграет на чемпионате».

«Нужно понимать, что Сергей провел очень напряженный матч за мировую шахматную корону, — добавил Зангалис. — После такого невероятного подъема интереса к шахматам в стране было бы преступлением закрыться и отдыхать, хотя отдых был просто необходим. Со 2 декабря мы упорно работали на развитие интереса к российским шахматам, а это тяжелая работа».

По итогам первого дня на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел в Дохе с 26 по 28 декабря, Карлсен набрал всего 3,5 балла, а Карякин — 2,5. «Сергею гораздо легче играть в шахматы, чем раздавать эти многочисленные интервью, — отметил собеседник агентства. — Поэтому многие специалисты и друзья отговаривали его ехать в Доху. Тем не менее Сергей принял такое решение, и нет ничего удивительного, что он сыграл там не очень здорово. Было понятно, что будет очень тяжело после такого морального опустошения».

«После первого дня шел в районе 50-го места, а закончил на 20-м. Надеюсь, любители шахмат это воспримут нормально, потому что сейчас люди хотят от Сергея только первого места. Но и Карлсен должен быть всегда первым по такой логике. Нужно сказать, что этот турнир больше для того, чтобы разыграться, но, конечно, хочется победить», — резюмировал менеджер российского гроссмейстера.