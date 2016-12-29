97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке — и победил!
Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о главной сенсации дня — победе Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не нужно напоминать, что этой осенью в
И вот теперь, именно на чемпионате мира по блицу, Карякин обыграл Карлсена. О том, как это было, рассказывает менеджер Сергея — Кирилл Зангалис.
— Очень здорово, что современное шахматное руководство стало проводить чемпионаты мира,
Впервые официально он был проведен в 2012 году. Тогда Карякин проиграл Карлсену в личной встрече, но в итоге его опередил и стал первым официальным чемпионом мира по быстрым шахматам. После этого Карлсен дважды выигрывал этот турнир. Он сейчас является действующим чемпионом мира.
Сергей вернулся из
Грустно было видеть его после первого игрового дня всего лишь в первом полтиннике. В итоге Карякин стал 19-м. Карлсен тоже не смог выйти в лидеры, став третьим. А победил в турнире по быстрым шахматам Василий Иванчук.
— Как вы узнали о победе подшефного в блице?
— Я за ним вообще не следил! Были срочные дела, не заходил в интернет. И как же я удивился, когда заглянул на сайт сразу после пятого тура. Даже не знал, с кем играл Карякин. До этого он в этот день выиграл четыре партии из четырех. Карлсен отстал лишь на
Их свел жребий, и Карякин в пятом туре очень красиво победил черным цветом. Потом выиграл еще раз — шестую партию из шести. А потом сделал три ничьи подряд.
На данный момент, после девятого тура, лидируют двое — Карякин и Карлсен. По 7,5 очков. Но впереди еще 13 туров, а в блице все может измениться. Если же Сергей опередит Магнуса и выиграет титул, это будет достойнейшее завершение года. Хотя давайте не спешить.
— Как именно Карякин победил черными? Какие подробности?
— Сергей провел очень хорошую качественную партию. Филигранный эндшпиль! Очень трудно технически это выиграть. Ферзь и легкая фигура против ладьи и легкой фигуры. Не каждый гроссмейстер на такое способен!
Партия затянулась на 97 ходов. Похоже, Карлсен очень быстро пошел на
— Как Сергей будет встречать Новый год?
— Если не задержится самолет, то Карякин прилетит 31 декабря в 15.00 в Москву. Сергей категорически против торжеств и приемов.
Сейчас ведь о Карякине снимают документальный фильм. Телевизионщики умоляли поснимать, как Сергей встречает Новый год. На что услышали очень жесткое «нет»: «Я очень устал…».
Вообще знающие люди советовали Карякину не ехать в Доху. Сергей был жутко измотан. Но он поехал. И теперь я как менеджер безумно верю в то, что Карякин сможет выиграть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter